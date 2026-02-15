Vanessa Incontrada e le nozze con Rossano Laurini, quando saranno e gli invitati: “Sarà una cerimonia semplice”

Vanessa Incontrada ha rivelato alcuni dettagli sulle nozze con Rossano Laurini, annunciate lo scorso ottobre. L’attrice ha svelato quando si terrà la cerimonia e di che tipo sarà, se una grande festa o un momento invece più intimo.

Lo scorso ottobre Vanessa Incontrada ha annunciato le nozze con Rossano Laurini. Intervistata da Vanity Fair, la conduttrice aveva parlato per la prima volta di matrimonio con il compagno, padre di suo figlio Isal, da cui era stata distante due anni prima di ritrovarsi uno accanto all'altra. "Era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano, poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui", aveva raccontato.

Ospite di Che Tempo Che Fa, nella puntata del 15 febbraio, Vanessa Incotrada ha rivelato per la prima volta alcuni dettagli sulle nozze con Rossano Laurini. Fabio Fazio ha provato a chiedere alla sua ospite la data esatta del matrimonio, ma l'attrice non si è sbilanciata troppo e si è limitata a commentare: "Sarà a settembre, ma non dirò di più". Quanto al tipo di cerimonia, gli sposi hanno già le idee chiare a ormai pochi mesi dal loro grande giorno, che arriva dopo una storia d'amore in cui si sono riavvicinati dopo un periodo di lontananza: "Sarà semplice, con poca gente. Ci saranno tanti miei colleghi e amici, sono contenta che vengano quasi tutti". Incontrada lascia intendere quindi che vuole festeggiare questo importante momento con gli amici di sempre, che l'hanno accompagnata nel corso della sua carriera e non solo.

La storia tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è quella di un amore ritrovato. Si sono incontrati e innamorati nel 2007 e un anno dopo è nato il loro primo figlio, che oggi ha 17 anni. La relazione si è pero interrotta nel 2022, quando hanno deciso di prendersi una pausa. "La separazione è stata necessaria per capire alcune cose che tra noi non andavano", aveva raccontato sempre a Vanity Fair a proposito delle motivazioni che li hanno portati distanti. Due anni dopo, nel 2024, il ritorno di fiamma e da allora non s sono più lasciati, fino alla decisione di sposarsi.