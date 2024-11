Tragedia sfiorata in palestra per Barbara Gambatesa, l’ex GF Davide Donadei le fa cadere un attrezzo in testa Incidente in palestra per Barbara Gambatesa. Davide Donadei, ex di Uomini e Donne e del Grande Fratello, le ha fatto cadere un attrezzo in testa mentre riprendeva col telefono il suo allenamento. Per la tiktoker “un trauma cranico e lo spostamento di alcune vertebre cervicali”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Una tragedia sfiorata quella che ha visto protagonisti Davide Donadei e la tiktoker Barbara Gambatesa. I due si trovavano in palestra, dove l'ex di Uomini e Donne e Grande Fratello si stava allenando, quando ha deciso di riprendersi in diretta mentre faceva un esercizio per la parte superiore del corpo. All'inizio della registrazione, però, ha fatto cadere l'attrezzo addosso alla ragazza, che si è rimediata un trauma cranico e lo spostamento di alcune vertebre cervicali.

L'incidente in palestra di Davide Donadei

Nel video pubblicato da Barbara Gambatesa su Tik Tok, si vede Davide Donadei avvicinarsi a un attrezzo e iniziare a utilizzarlo per i suoi esercizi. A un certo punto, però, il macchinario si è rovesciato, forse perché non fissato bene al suolo, colpendo alla testa la ragazza che si trovava dietro di lui, intenta a correre sul tapis roulant. Il colpo è stato piuttosto violento, tanto che Donadei e altre persone presenti si sono immediatamente precipitate a soccorrerla. Nonostante il colpo, Gambatesa sembra aver preso con filosofia quanto le è accaduto e ha deciso di pubblicare scherzosamente il video sui social, con tanto di didascalia: "Quel momento in cui Davide Donadei ha provato a farmi fuori". Centinaia i commenti ricevuti da parte dei suoi followers, che si sono preoccupati del suo stato di salute dopo l'incidente. Rispondendo a uno dei commenti, la creator ha detto di essersi procurata un trauma cranico e lo spostamento di alcune vertebre cervicali.