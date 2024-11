video suggerito

Francesca De André ricoverata in ospedale dopo aver ingerito detersivo per errore: “Ho rischiato di morire” Francesca De André ha raccontato sui social di aver bevuto detersivo pensando fosse yogurt. L’ex gieffina è finita in ospedale con dolori lancinanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Ho rischiato la morte oggi". A raccontarlo sui social è Francesca De André, finita in ospedale dopo aver bevuto per sbaglio un bicchiere di detersivo. L'ex gieffina ha spiegato a quali conseguenze sarebbe potuta incorrere se non si fosse tempestivamente recata in ospedale. Nel lungo messaggio che accompagna il filmato in cui è distesa su un letto d'ospedale invita i suoi follower a fare attenzione.

Francesca De André: "Ho urlato per il dolore"

Francesca De André ha raccontato sui social l'incidente. L'ex gieffina ha spiegato di aver scambiato un bicchiere di detersivo per yogurt. Quando ha iniziato a provare dolori lancinanti all'addome, però, si è resa conto del grave errore: "Ho rischiato la morte oggi..e forse anche chi si è preoccupato per me quando mi in ha vista e sentita stare male". Ha spiegato di aver lanciato grandi urla di dolore a cauda delle corrosioni interne. Il trasporto in ospedale è stato tempestivo.

"Ora siamo qui, dopo non si sa"

Francesca De André ha poi parlato delle conseguenze che la sostanza avrebbe potuto avere sul suo corpo: "Il detersivo ha rischiato di performi fegato, appendice, stomaco, l'intestino. Per non parlare degli apparati respiratori e gastrointestinali corrosi". Il lungo messaggio sui social, a corredo di un video in cui si riprende distesa su un lettino d'ospedale, si conclude con un'esortazione per i suoi followers: "Mi sento di dire di stare attenti… Sopratutto ai bambini e agli animali che possono averne accesso. È un attimo. Ora siamo qui , dopo non si sa….". Nei commenti sono in tanti ad augurarle di stare meglio ma, tra i numerosi messaggi di supporto, c'è anche qualcuno che mette in dubbio la storia: "C'è qualcosa che non quadra. Come hai fato a non accorgertene dall'odore, dal sapore e dalla consistenza? Per perforare lo stomaco bisogna berne in gran quantità".