Tony Renda sulla fine della storia con Jenny Guardiano dopo Temptation Island: “Vuole distruggermi, ma la amo ancora”

A cura di Sara Leombruno

Tony Renda rompe il silenzio dopo la fine della storia con Jenny Guardiano. L'ex di Temptation Island 2024, tramite una diretta su Instagram, ha spiegato ai fan la sua versione dei fatti: "La amo ancora. L’ho lasciata andare proprio per rispetto, perché trattenerla sarebbe stato solo egoismo".

Le parole di Tony Renda sulla rottura con Jenny Guardiano

Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati tra le coppie più discusse della penultima edizione di Temptation Island. Nonostante lui non si fosse comportato nel migliore dei modi durante lo show, i due avevano deciso di uscire dal programma insieme, ma a pochi mesi di distanza è stata proprio la siciliana a scegliere di lasciarlo. Nel corso di un diretta social, il deejay ha raccontato la sua versione dei fatti: “Tutti mi chiedete perché ci siamo lasciati e penso sia giusto dire come stanno realmente le cose, perché non voglio passare per quello che non sono”, ha esordito.

Poi, il riferimento al programma condotto da Filippo Bisciglia: "Io mi sono creato un precedente nel percorso, ho chiesto scusa, ho cercato di andare avanti. Purtroppo ho dovuto tradire una promessa ed è una cosa che mi fa male perché non è dipeso da me. Io capisco che lei sia arrabbiata con me, che sia delusa, però mi devo difendere perché sono state dette tante cose sulla mia persona".

"Amo ancora Jenny, l'ho lasciata andare per questo"

Renda ha ammesso di provare ancora dei forti sentimenti nei confronti della sua ex: "Io ho amato questa persona e la amo ancora perché se l’ho lasciata andare e proprio per questo, perché se la tenevo con me era solo un sano egoismo. Perché Jenny non è venuta a parlarmi quando c’era l’opportunità invece di fare le dirette su TikTok? Questo mi fa pensare che vuoi distruggermi, tu questo lo stai facendo proprio per farmi del male".

Io ho sempre voluto chiarire, lei non ha mai voluto, io penso che lei voleva questo. Pensa di essere più forte e magari lo è, perché ha molte persone dal suo lato. Poi c’è il suo amico che al posto suo mi andrei a nascondere, ha preso delle parti dove lui non doveva neanche esistere, ma l’ha fatto. Non voglio cadere negli argomenti infantili, come fa lei spesso, perché non sa come attaccarti e allora tira fuori ca**ate dalla mattina alla sera.