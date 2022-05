Tommaso Zorzi e il primo anniversario con Tommaso Stanzani: “Mi rendi così felice che non hai idea” Oggi, 8 maggio, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani festeggiano il loro primo anniversario. “Mi hai reso così felice che non hai idea”, ha scritto il conduttore in un post pubblicato su Instagram. “Dopo un anno provo ancora le emozioni del nostro primo incontro”, ha risposto il ballerino.

A cura di Elisabetta Murina

L'8 maggio è un giorno speciale per Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani: il loro primo anniversario. La coppia festeggia un anno di amore e per l'occasione ha scelto di condividere sui social romantici messaggi e foto.

I messaggi d'amore sui social

Tommaso Zorzi, attualmente conduttore di Questa è casa Mia su Real Time, ha scelto di mostrare ai quasi due milioni di follower una delle prime foto scattate con il fidanzato Tommaso. Una polaroid di un bacio, con data e ora scritti a pennarello, 2 giugno 2021- 21.59, che ha immortalato per sempre un momento felice della loro storia d'amore. E, come ha scritto Zorzi nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, "da quel giorno nulla è cambiato". Augurando un buon primo anniversario alla sua dolce metà, ha aggiunto: "Mi rendi così felice che non hai idea".

Il post di Tommaso Zorzi dedicato a Tommaso Stanzani

Anche il ballerino ha scelto una romantica foto di un bacio per esprimere tutto il suo amore nei confronti del fidanzato, che ama ogni giorno come fosse il primo: "Dopo un anno ti guardo sempre con gli stessi occhi e provo ancora le emozioni del nostro primo incontro. Ho visto subito la persona speciale che sei anche se a volte tendi nasconderla".

La storia d'amore tra Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

A fare da Cupido tra i due "Tommaso" è stata Maria De Filippi. All'epoca, Zorzi si trovava nella casa del Grande Fratello Vip (da cui poi è uscito vincitore) e non aveva idea di chi fosse Stanzani, ballerino nell'edizione dello scorso anno di Amici. "Quando lui ha iniziato a fare Amici, io ero dentro la casa. Non potendo vedere Amici, non potevo sapere chi fosse. Quando sono uscito dal Grande Fratello sono andato alla corte di Maria De Filippi", ha raccontato il vincitore del GF nel corso di un'intervista a Verissimo.

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani

Ed è stato proprio lui a fare il primo passo scrivendogli sui social, poi dal primo incontro tutto è avvenuto in modo naturale. I due poco dopo sono usciti allo scoperto, hanno trascorso insieme le vacanze estive in Puglia e il ballerino, di 6 anni più piccolo del fidanzato, vive spesso a casa sua a Milano. Una storia d'amore amata e sostenuta con grande affetto sui social, dove i due "piccioncini" pubblicano spesso video e foto della loro quotidianità.