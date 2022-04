Tommaso Stanzani sarà uno dei ballerini del tour europeo di Andrea Bocelli Nuova esperienza lavorativa per Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici 2020: prenderà parte al tour europeo di Andrea Bocelli come ballerino solista. Un importante avventura che arriva a poca distanza dal debutto come cantante.

A cura di Elisabetta Murina

Tommaso Stanzani ballerà al tour europeo di Andrea Bocelli. Dopo l'esperienza da cantante, con il brano appena uscito e dedicato al fidanzato Tommaso Zorzi, l'ex ballerino di Amici è tornato nel mondo della danza, che non ha mai messo da parte, con una nuova avventura.

L'annuncio di Tommaso Stanzani

Con un post pubblicato su Instagram, Tommaso ha fatto sapere che prenderà parte al tour europeo del cantante lirico Andrea Bocelli, in partenza la prossima settimana, il 3 e il 4 maggio, dal Teatro Ziggodome di Amsterdam. Sarà ballerino solista insieme ad Angelica Gismondo e accompagnerà il tenore nelle sue tappe europee e italiane, dall'Olanda alla Germania, passando per l'Austria fino all'Italia.

L'esperienza da cantante di Tommaso Stanzani

Dal pattinaggio artistico, origine della sua carriera, alla danza e al canto. Tommaso Stanzani è un artista a tutto tondo: si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico grazie alle sua partecipazione al talent di Maria De Filippi nell'edizione dello scorso anno e da quel momento il suo percorso si è arricchito di partecipazioni in importanti compagnie di ballo. Non solo: di recente ha anche pubblicato il suo primo brano, Origami, curandone il testo e anche la coreografia del videoclip. Si tratta di una canzone d'amore dedicata al fidanzato Tommaso Zorzi, conosciuto poco dopo la sua partecipazione ad Amici e a cui è ancora oggi legato.

Per l'ex allievo la danza rimane il modo per esprimere i suoi sentimenti, come ha raccontato in un breve video su Instagram prima della pubblicazione del brano: "Ho sempre utilizzato la danza come mezzo di comunicazione per esprimere i miei sentimenti. In questo periodo sento il bisogno di danzare su qualcosa di mio".