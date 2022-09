“Ti vengo a trovare ad X Factor”, l’incontro tra Paola Di Benedetto e Rkomi dopo la rottura Ieri sera al Power Hits Estate 2022 la conduttrice Paola Di Benedetto ha accolto sul palco Rkomi, dopo essersi esibito sulle note di “Ossa rotte”: i fan hanno notato il loro imbarazzo, poi lei “Sei carico per X Factor? Magari ti vengo a trovà”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera è andato in scena l'appuntamento con il Power Hits Estate 2022, l'evento che si tiene ogni anno al termine delle vacanze e decreta la canzone che ha conquistato e fatto ballare tutti nel corso dell'estate, quest'anno La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Alla conduzione, oltre Campese e Jody Cecchetto, anche Paola Di Benedetto, volto televisivo e speaker di RTL 102.5 che ieri sera ha rincontrato sul palco il suo ex Rkomi.

L'incontro tra Paola Di Benedetto e Rkomi

Nella scaletta del Power Hits Estate 2022 anche Rkomi, prossimo a ricoprire il ruolo di giudice nella nuova edizione di X Factor. Dopo l'esibizione sulle note di Ossa rotte, è seguito l'incontro sul palco con Paola Di Benedetto con la quale ha avuto una love story durata pochi mesi, motivo di sorrisi imbarazzati e quella frase che anche il profilo Twitter di RTL 102.5 ha condiviso, scherzandoci su. Ricordando la sua prossima tappa sul tavolo dei giudici di X Factor, la conduttrice ha commentato: "Sei carico? Grande opportunità, un ruolo di grande responsabilità, siamo sicuri che guiderai la tua squadra al meglio, e sai che c'è? Magari ti vengo pure a trovà". Con un sorriso imbarazzato, il cantante ha risposto: "Dai, volentieri".

E anche la pagina della radio che organizza l'evento ha notato lo sketch tra i due ex, così ha condiviso il video ironizzando sulla proposta della Di Benedetto. "Una promessa o una minaccia quella della nostra Paola?".

La storia tra Paola Di Benedetto e Rkomi

Un rapporto amichevole quello mostrato sul palco del Power Hits Estate tra i due ex Paola Di Benedetto e Rkomi la cui love story è durata solo pochi mesi, salita alla ribalta con le foto dei paparazzi e l'uscita in coppia con Fedez e Chiara Ferragni. Eppure poche settimane fa il cantante aveva rinnegato la storia, commentando il nuovo gossip che circolava riguardo un interesse di Blanco per la Di Benedetto, alludendo al fatto di non aver dato importanza alla sua breve relazione. Dichiarazioni commentate velatamente anche dalla diretta interessata, che su Instagram senza fare nomi mostrò risentimento: "Oggi terrò a me caro un vecchio detto che recita, là dove parla l'ignoranza, l'intelligenza sorride in silenzio".