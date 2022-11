Taylor Lautner sposa Taylor Dome, mesi fa disse: “Prenderà il mio cognome, saremo la stessa persona” Taylor Lautner ha sposato Taylor Dome che ora avrebbe assunto il cognome del marito: “Saremo la stessa persona” raccontò mesi fa l’attore, noto per aver interpretato il personaggio di Jacob in Twilight.

Taylor Lautner ha sposato Taylor Dome lo scorso venerdì. L'attore che in Twilight interpretava il licantropo Jacob ha giurato amore eterno alla compagna con la quale era fidanzato dal 2018. Esattamente un anno fa si inginocchiava con una anello tra le mani, "Tutti i miei desideri si sono avverati" aveva scritto dopo aver ricevuto il fatidico sì. Hanno celebrato le nozze all'Epoch Estate Wines di Paso Robles, in California, in una location immersa tra vigneti. Il Daily Mail ha raccontato i dettagli della cerimonia a cui avrebbero preso parte circa 100 invitati. Ad agosto l'attore rivelò che una volta sposati lei avrebbe preso il suo cognome: "Saremo la stessa persona".

Il matrimonio di Taylor Lautner e Taylor Dome

Taylor Lautner e Taylor Dome hanno celebrato il loro matrimonio all'Epoch Estate Wines di Paso Robles, in California, in una location tra vigneti e spazi verdi, un anno dopo la proposta di fidanzamento. Il Daily Mail ha raccontato l'evento condividendo le immagini scattate: gli sposi, emozionati e felici, hanno posato insieme agli invitati. Tra i 100 invitati anche Jason Kennedy, il conduttore e giornalista americano, che ha ricoperto il ruolo di testimone per il celebre attore. Non è noto se all'evento hanno preso parte anche i colleghi di Lautner, Robert Pattinson e Kristen Stewart con i quali ha condiviso il set di Twilight per diverso tempo.

Lei avrebbe assunto il cognome del marito

Ad agosto Taylor Lautner aveva raccontato che la compagna dopo il matrimonio avrebbe assunto il suo cognome. Al The Kelly Clarkson Show sorrise al pensiero che lui e la moglie si sarebbero chiamati con lo stesso nome: "Condividiamo già un nome, sarà complicato dopo. Saremo letteralmente la stessa persona", le parole riportate da Daily Mail. L'attore aggiunse che molti amici, per distinguerli, li chiamavano "Boy Tay" o "Girls Tay".