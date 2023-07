Tasha Paige, la modella di OnlyFans costretta a pagare 60mila dollari di tasse: “Pregate per me” La vicenda di Tasha Paige, che si ritrova a pagare una somma significativa del suo guadagno in tasse, mette in luce il controfondo su una professione che viene ancora percepita come “l’albero della cuccagna”.

La vita da content creator sembra essere tutta divertimento e giochi. Specie se sei su OnlyFans, no? Crei i tuoi contenuti, li promuovi e poi ti siedi a guardare il tuo conto in banca come cresce proprio in virtù di quei contenuti. Però, poi ci sono le tasse da pagare. Se n'è accorta Tasha Paige che, grazie a quei contenuti, è diventata ricca ma ci ha dovuto anche pagare ben 60mila dollari di tasse. In un video su TikTok, quasi piange: "Pregate con me. Un minuto di silenzio per il mio conto corrente".

Chi è Tasha Paige e cosa propone nei suoi contenuti

Tasha Paige è una content creator che propone contenuti differenti per ogni tipologia di piattaforma. In particolare, si occupa di lifestyle ed è una influencer classica. Ha però anche un profilo su Only Fans, dove rilascia contenuti soft e propone anche pacchetti per parlare con lei in forma privilegiata. I suoi guadagni hanno una stima di circa 600mila dollari l'anno. Guadagni che arrivano non solo dal profilo OnlyFans ma anche su Fansly, una piattaforma del tutto simile a OnlyFans. Il suo profilo è inserito tra i top della piattaforma: quelli cioè che sono riusciti a diventare ricchi grazie ai contenuti che pubblicano.

Tutti i pregiudizi sul mondo di OnlyFans

La vicenda di Tasha Paige, che si ritrova a pagare una somma significativa del suo guadagno in tasse, mette in luce il controfondo su una professione che viene ancora percepita come una cuccagna. I guadagni online sono considerati facili e questa testimonianza può andare sicuramente a smitizzare certe false credenze. Il successo nella creazione di contenuti – siano essi per adulti o meno – non è solo un gioco, ma richiede anche un lavoro specifico, una pianificazione anche finanziaria oculata. È vita reale, lavoro reale. Nel nostro Paese, il dibattito è appena agli inizi. I casi più importanti, soprattutto nell'ultimo periodo, riguardano ad esempio Maria Sofia Federico (la 18enne ex "Il Collegio") e Matteo e Vittoria, una coppia che guadagna 20mila euro a settimana ma che viene accettata nelle nostre banche.