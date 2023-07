Un altro ex tronista di Uomini e Donne sbarca su Onlyfans: “Non pensavo facesse per me” Giulio Raselli, dal parterre di Uomini e Donne ai social fino alla piattaforma di contenuti a pagamento per adulti. Un percorso, quello dell’ex volto del dating show, che sembra essere sempre più frequente. Dopo aver concluso la storia d’amore con Giulia d’Urso, Raselli è da tempo tornato single.

A cura di Giulia Turco

Sempre più ex volti di Uomini e Donne sembrano virare verso la piattaforma di contenuti a pagamento OnlyFans. Dal dating show della tv generalista ai social e dal social all’app per adulti, sembra essere ormai un percorso sempre più attraente per alcuni protagonisti del mondo di Uomini e Donne, in particolare dell’universo maschile.

La svolta verso la piattaforma di contenuti a pagamento

Tra i primi pionieri a sondare il terreno c’era stato Lucas Peracchi, l’ex volto del dating show con alle spalle una storia d’amore con Mercedes Henger. A ruota lo avevano seguito Matteo Fioravanti, ex tronista nel parterre di Maria De Filippi, così come Joele Milan, tra i protagonisti degli ultimi anni. Ora tocca a Giulio Raselli, che sicuramente gli appassionati di Uomini e Donne non avranno affatto dimenticato. Dopo aver corteggiato Giulia Cavaglià, Raselli era poi salito sul trono nel 2020 e aveva lasciato il programma insieme a Giulia D’Urso. Tornato single, ha annunciato via social di essersi lanciato in questa nuova avventura: “Non pensavo facesse per me e di non aprirlo nella vita, le cose cambiano. Clicca e divertiti”, ha scritto linkando al suo profilo OnlyFans.

(Instagram @graselli7)

La storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia d’Urso

La storia d’amore tra l’ex tronista e il corteggiatore si è conclusa nel 2020, dopo un periodo di crisi. “C’erano troppe divergenze, caratteriali, di stile di vita, di modi di pensare e quindi questo momento è così”, aveva fatto sapere Raselli. Eppure, mesi dopo, a quanto pare lui aveva provato a riconquistarla. “Ho incontrato Giulio per caso a Milano, ero insieme a mia madre e dopo esserci salutari abbiamo voluto prenderci un caffè”, aveva aggiornato i follower l’ex tronista. “Ogni tanto ci sentiamo: è strano dire che lo facciamo in amicizia, ma piuttosto con spontaneità. Sono contenta che siamo riusciti a ricostruire un rapporto disteso, perché la situazione dei mesi scorsi non mi rendeva serena".