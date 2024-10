video suggerito

Susy Fuccillo mamma per la terza volta, l’ex volto di Amici: “Stiamo bene”, il nome scelto per la figlia Susy Fuccillo e il marito Salvatore Raciti sono diventati genitori per la terza volta. La ballerina ed ex volto di Amici ha avuto una femminuccia. Ha deciso di chiamarla Costanza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

70 CONDIVISIONI condividi chiudi

Susy Fuccillo è diventata mamma per la terza volta. La ballerina ed ex allieva della scuola di Amici ha dato alla luce Costanza. L'annuncio in un post pubblicato su Instagram, dove bacia teneramente il marito Salvatore Raciti e presenta al mondo la sua bambina. Costanza ha due sorelle: Cristiana e Giordana.

Susy Fuccillo mamma, è nata Costanza

Susy Fuccillo ha partorito. La ballerina lo ha comunicato sui social mercoledì 2 ottobre, ma la piccola Costanza in realtà è nata martedì 1 ottobre. Su Instagram, l'ex volto del talent di Maria De Filippi ha pubblicato una foto che la ritrae con il marito Salvatore Raciti e con la piccola Costanza poco dopo la nascita della bambina:

Ciao a tutti, sono Costanza Raciti, sono nata l’1 Ottobre 2024 alle ore 16.35. Sono una bontà di 3,350 kg. Segno zodiacale Bilancia. Noi stiamo bene e sono uguale al mio papà. Attendo di ritornare a casa e conoscere le stelle delle mie sorelle Cristiana & Giordana.

La gravidanza dell'ex ballerina di Amici

Nei mesi scorsi, Susy Fuccillo aveva condiviso la notizia della gravidanza con i tanti utenti che la seguono con affetto. In quell'occasione aveva confidato di non sentirsi pronta per avere il terzo figlio:

‘Sono incinta!' ‘Non sono ancora pronta!' Ma in realtà non ti senti mai pronta davanti a qualcosa di immensamente più grande di te. E poi, quando ho sentito il suo battito, tutto, incredibilmente, mi è sembrato al posto giusto, eri un desiderio dentro la mia anima. Inaspettatamente, con un cuore pieno di gratitudine, saremo felici ed emozionati di accogliere una nuova vita nella nostra famiglia. Adesso continuo a dire a me stessa: “Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre". Chiedo a Dio di essere in grado di far crescere i miei figli in Spirito e Verità con un cuore grato, pronti ad inondare questo momento di luce e amore. In questi sei meravigliosi anni la maternità mi ha cambiata, migliorata, aperto gli occhi al vero senso della vita. Un terzo figlio sarà un delirio! È vero…Ma sarà un delirio che una volta vissuto non si vuole più lasciare.