Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, incinta per la terza volta: "Non ero pronta a un altro figlio" Susy Fuccillo, ex ballerina di Amici, annuncia la sua terza gravidanza. Già madre di due bambine, la donna, oggi imprenditrice, aspetta un altro figlio dal marito Salvatore Raciti.

A cura di Stefania Rocco

Susy Fuccillo aspetta il suo terzo figlio. La ex ballerina di Amici ha annunciato con un post su Instagram di essere in dolce attesa: aspetta il terzo figlio dal marito Salvatore Raciti. La coppia ha già due figlie, le piccole Cristiana e Giordana, nate rispettivamente nel 2018 e nel 2020.

L’annuncio di Susy Fuccillo

Susy ha annunciato via Instagram di essere in dolce attesa del suo terzo figlio. Dopo avere postato una foto in cui posa accanto al marito e alle loro due bambine, la ballerina – oggi anche imprenditrice – ha mostrato il pancione. A fare da sfondo alla foto l’immagine di una spiaggia in inverno. “La vita mi ha insegnato che decide lei come sorprenderti”, ha scritto Fuccillo nella didascalia del post, “Di nuovo? Per la terza volta? Circondata dalle mie ragazze Cristiana e Giordana sono rimasta a contemplare quel test. Tra le lacrime, le frasi che mi balenavano nella mente ‘Sono incinta!’ ‘Non sono ancora pronta!’. Ma in realtà non ti senti mai pronta davanti a qualcosa di immensamente più grande di te. E poi, quando ho sentito il suo battito, tutto, incredibilmente, mi è sembrato al posto giusto, eri un desiderio dentro la mia anima. Inaspettatamente, con un cuore pieno di gratitudine saremo felici ed emozionati di accogliere una nuova Vita nella nostra famiglia. Adesso continuo a dire a me stessa ‘Non è possibile essere una madre perfetta. Ma ci sono milioni di modi per essere una buona madre’. Chiedo a Dio di essere in grado di far crescere i miei figli in Spirito e Verità con un cuore grato, pronti ad inondare questo momento di luce e amore. In questi sei meravigliosi anni la maternità mi ha cambiata, migliorata, aperto gli occhi al vero senso della vita. Un terzo figlio sarà un delirio! È vero…Ma sarà un delirio che una volta vissuto non si vuole più lasciare”.

Chi è Susy Fuccillo

Susy Fuccillo divenne popolare nel 2007 quando partecipò ad Amici come ballerina, scelta dal maestro Garrison Rochelle. A renderla popolare anche i continui confronti con la maestra Alessandra Celentano che non ne apprezzava le doti artistiche. Una volta terminata la partecipazione al talent show di Canale5, è rimasta una ballerina di danza moderna ma si è dedicata soprattutto alla sua attività da imprenditrice. Oggi è direttrice creativa di un brand di moda.