Stefano De Martino festeggia il compleanno con Santiago: “Sono grato alla vita per mio figlio” Stefano De Martino festeggia 34 anni e trascorre il giorno del suo compleanno insieme al figlio Santiago, nato 10 anni fa dall’amore con Belen Rodriguez. Sui social, ha condiviso una foto in motorino insieme al piccolo: “Uno dei motivi per cui sono grato alla vita”.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 3 ottobre, è il compleanno di Stefano De Martino. Il conduttore compie 34 anni e ha deciso di passare la sua giornata insieme al figlio Santiago, nato dieci anni fa dalla relazione com Belen Rodriguez. Proprio della showgirl argentina, di recente, è tornato a parlare ospite di Belve con Francesca Fagnani, definendo la loro rottura un secondo divorzio.

De Martino festeggia con Santiago, la foto insieme sui social

Nel giorno del suo compleanno, Stefano De Martino si è mostrato su Instagram insieme al figlio Santiago, pubblicando una foto in motorino con il piccolo, che lo abbraccia e gli stringe le spalle. Una giornata padre e figlio che per il conduttore ha un significato profondo, in un periodo di cambiamenti nella sua vita, da nuovi impegni lavorativi alla fine dell'amore con Belen Rodriguez e l'inizio della frequentazione con Martina Trivelli, con cui sembra fare sul serio. "Oggi compio 34 anni, ho tanti motivi per essere grato alla vita, ogni giorno. Il primo della lista è in questa foto", ha scritto mostrando sul suo profilo Instagram uno scatto del figlio.

La vita sentimentale di Stefano De Martino

Sui social di Stefano De Martino, nel giorno del suo compleanno, compaiono solo scatti insieme al figlio. Non c'è traccia (almeno stando a Instagram) della nuova fiamma Martina Trivelli, con cui ormai è stato paparazzato in diverse occasioni e con cui sembrerebbe intenzionato a fare sul serio. L'ultimo avvistamento insieme risale a circa una settimana qua, quando il settimanale Chi li ha paparazzati a Milano, prima a un aperitivo e poi durante una cena.

Martina Trivelli e Stefano De Martino (Da Chi)

Una nuova pagina nella vita sentimentale di De Martino, che arriva dopo una turbolenta seconda rottura da Belen Rodriguez, la quale ha ricominciato al fianco di Elio Lorenzoni. Proprio della fine del suo amore, ha parlato nel programma Belve con Francesca Fagnani: "Non ci sono rotture felici.Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Non sono uno stinco di santo ma credo nell’esclusiva sei sentimenti. Non mi è mai capitato di avere amanti o relazioni parallele".