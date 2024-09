video suggerito

Spunta la sorella segreta di Liam e Noel Gallagher: “Loro non mi vogliono incontrare” La sorella segreta di Liam e Noel Gallagher rivolge loro un appello: “Sarebbe fantastico se si mettessero in contatto. Penso che la maggior parte delle persone che scoprono di avere un fratello o una sorella che non conoscevano, vorrebbero saperne di più su di loro”. Emma è nata da una scappatella dell’odiato padre dei due Oasis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Gli Oasis si sono riuniti, la famiglia no. Mentre gli effetti della reunion continua a produrre nuove date per i concerti, il Daily Mail questa mattina apre con un'esclusiva: la signora Emma Davies, 51 anni, ha dichiarato di essere la sorella segreta di Liam e Noel Gallagher. È nata nello stesso ospedale dove è nato Liam, solo pochi mesi dopo ed è la figlia del padre dei fratelli, Tommy, nata da una relazione extraconiugale durata per anni con sua madre, June. Come è noto, i fratelli Gallagher non hanno mai più avuto rapporti col padre dopo la separazione dalla loro madre, Peggy.

La storia di Emma Davies, sorella segreta degli Oasis

Emma Davies è cresciuta a Burnage, lo stesso sobborgo di Manchester di Liam e Noel, ma non ha mai saputo di essere legata a loro dallo stesso padre. La verità la scoprì solo nel 1995, quando acquistò in un negozio di dischi (What's the Story) Morning Glory?, secondo album della band. Quando sua madre vide quel disco, le confessò la verità, come ha raccontato in un'intervista esclusiva con al Daily Mail:

Mi piacerebbe incontrarli. Ovviamente vuoi incontrare i tuoi fratelli. Non ho nessun rancore, sarebbe fantastico se si mettessero in contatto. Penso che la maggior parte delle persone che scoprono di avere un fratello o una sorella che non conoscevano, vorrebbero saperne di più su di loro. Ma è difficile prevedere cosa pensino i Gallagher – sono persone famose con un sacco di soldi e probabilmente pensano che io non sia nessuno. […] Sono nata pochi mesi dopo Liam, quindi ero in arrivo mentre lui veniva al mondo. Mia madre mi aveva solo detto che non sapeva che lui fosse sposato. Lui l'aveva affascinata e avevano avuto questa breve relazione. Ogni volta che si vedevano, lui la portava a casa di un amico, che spacciava per la sua. Tutto era basato su bugie.

Emma ha due figli, tra cui Jake (31 anni) grande fan degli Oasis: "Tutto l'hype attorno alla reunion ha riportato alla mente molte cose. Ho pensato che potesse essere un'altra occasione per incontrarli – direi più per Jake ora che per me, perché somiglia molto a loro ed è appassionato di loro".

Da sinistra: Noel, Paul, Liam e Peggy Gallagher

La famiglia Gallagher

La famiglia Gallagher non è stata per niente la famiglia felice. Peggy dà alla luce tre figli, Paul nel 1966, Noel nel 1967 e Liam nel 1972, cresciuti tra povertà e violenza. Il padre dei Gallagher era alcolista, violento con la moglie e con gli stessi tre figli. Nel 1982, dopo una lite durissima tra Noel e suo padre, Peggy riesce a scappare via con i tre figli e formalizzare in seguito il divorzio. In una intervista all'Irish Independent, Noel Gallagher ha dichiarato di non aver mai avuto rimpianti per aver interrotto ogni rapporto con suo padre: "Tutte le cose negative superano di gran lunga quelle positive. Mi ha fatto diventare un tifoso del Manchester City, solo di questo lo ringrazio. Ma è davvero l'unica cosa che ha fatto per me. Il minimo".