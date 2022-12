Sparò e rapinò il dogsitter di Lady Gaga per i suoi bulldog, condannato a 21 anni di carcere James Howard Jackson è stato condannato dal tribunale di Los Angeles a 21 anni di carcere per tentato omicidio. Nel febbraio 2021 sparò a Ryan Fisher, il dogsitter di Lady Gaga per impossessarsi dei suoi bulldog francesi e rivenderli. Secondo le autorità, il gruppo non sapeva chi fosse la proprietaria dei cani.

A cura di Giulia Turco

È stato rilasciato ad inizio anno per via di un errore burocratico, ma arrestato cinque mesi dopo. James Howard Jackson è tra gli uomini responsabili della sparatoria al dogsitter di Lady Gaga e al conseguente furto di due dei tre bulldog della cantante, avvenuto a febbraio 2021. Ora nei confronti di Jackson, il tribunale di Los Angeles ha stabilito una pena pari a 21 anni di carcere per tentato omicidio.

La dinamica della sparatoria e il furto dei bulldog

Non solo, sul caso ci sarebbero diversi sviluppi. Come racconta Repubblica tramite corrispondente dagli Stati Uniti, le autorità nel corso del processo sono arrivate alla conclusione che il gruppo non era a conoscenza che i bulldog fossero di proprietà della pop star internazionale. Il loro unico intento era quello di rubare cani di razza che potessero valere migliaia di dollari. Così, per caso, il 24 febbraio 2021 si sarebbero imbattuti in Ryan Ficher che stava portando a passeggio i tre bulldog di Gaga nei paraggi di Sunset Boulevard, Los Angeles. Sarebbero saltati fuori dall’auto, lo avrebbero prima tentato di soffocare, poi Jackson gli avrebbe sparato.

Il gruppo incastrato dalle telecamere di un’abitazione

Il gruppo sarebbe scappato con due dei tre cani, Koji e Gustav, a bordo della loro auto. Ad incastrarli, una telecamera piazzata davanti all’ingresso di una delle case nei paraggi. I filmati ottenuti dalle autorità mostrano chiaramente il dogsitter urlare chiedendo aiuto: “Oh mio Dio! Mi hanno sparato! Aiutatemi! Sto sanguinando dal petto”. In seguito, Fisher aver ebbe definito quell’esperienza la più vicina alla morte della sua vita. Solo qualche giorno dopo i due cani vennero restituiti, quando Gaga offrì una ricompensa di 500mila dollari pur di poter vedere tornare a casa i suoi cuccioli. Lo scorso agosto un altro memento del gruppo, Jayline White, è stato condannato a quattro anni di carcere dopo aver confessato il fatto.