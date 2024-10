video suggerito

Sophie Codegoni: “Mia figlia ricoverata per convulsioni febbrili. Ero a Parigi, mi sono sentita in colpa” Con alcuni video su Instagram, Sophie Codegoni ha raccontato che la figlia Celine Blue è stata ricoverata in ospedale: “Ha avuto le convulsioni febbrili”. L’influencer si trovava a Parigi per la settimana della moda e si è sentita in colpa per la lontananza: “Ho subito preso il primo volo, è stato un bello spavento”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Paura per Celine Blue, la figlia di Sophie Codegoni. In un breve video su Instagram, l'influecner ha raccontato che la bambina è stata ricoverata in ospedale proprio mentre lei si trovava a Parigi per la settimana della moda. Così, ha lasciato ogni impegno ed è volata in Italia per starle vicina. "Ha avuto delle convulsioni febbrili", ha raccontato ancora scossa per lo spavento. La piccola ora sta meglio.

Cosa è successo alla figlia di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni si è allontanata dai social alcuni giorni per un problema di salute della figlia Celine Blue. "Abbiamo passato dei giorni un po' tosti, ci siamo presi un bello spavento", ha raccontato l'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello. Quando ha saputo che la bambina non stava bene, si trovava a Parigi per la settimana della moda ed è subito tornata in Italia: "Ho preso il primo volo, ho abbandonato tutto perché la paura era tanta. Ho passato due giorni con lei in ospedale. Ha avuto delle convulsioni febbrili, io non sapevo minimamente che cosa fossero. Però a quanto pare è una cosa molto comune, ci sono bambini che sono predisposti, altri meno e Celine lo è, potrebbero non tornarle mai più".

"Mi sono sentita in colpa", lo sfogo dell'influencer

Codegoni ha spiegato che ora la bambina sta bene e la paura è passata, anche se si è sentita in colpa per via della situazione. Chiacchierando son i suoi milioni di followers si è sfogata su Instagram e, con le lacrime agli occhi, ha rivelato: "Ti prende un po' di ansia perché non te lo aspetti, adesso sto scaricando la tensione. L'unica cosa è stata il fatto di essere lontana da lei, mi sono sentita in colpa. Nello stesso tempo, ero sollevata perché con lei c'era mia mamma, che ha sicuramente tanta esperienza. Non sei stata brava come lei a gestire tutto".