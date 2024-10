Francesca Rocco trova un bimbo solo in strada e lo riporta a casa: “Perso dalla tata, è inaccettabile” Un episodio spiacevole quello in cui si è trovata coinvolta Francesca Rocco. L’attrice ed ex concorrente del Grande Fratello si trovava a Milano, quando per strada ha visto un bambino da solo: “La situazione era molto pericolosa, non vorrei essere sua madre”. Nei commenti, però, non sono mancate le polemiche di chi ritiene avrebbe dovuto evitare di filmare tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Un episodio spiacevole quello in cui si è trovata coinvolta Francesca Rocco. L'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello 2014 si trovava a Milano, per strada, quando a un certo punto ha notato un bambino solo, che stava piangendo. La situazione era molto pericolosa, visto che, preso probabilmente dal panico, aveva cominciato ad attraversare non curandosi dei tram o delle auto che passavano. A quel punto, l'attrice ha deciso di accompagnarlo personalmente a casa: il filmato, postato su Tik Tok, ha raccolto più di 2 milioni di visualizzazioni in 24 ore.

Il racconto di Francesca Rocco

"Sono in strada, c'è un bambino che si è perso ed è senza nessuno", ha esordito l'ex gieffina, domandando al bambino se ricordasse il luogo in cui abita. Per fortuna, pur essendo molto piccolo e quindi non autosufficiente, è riuscito a condurla al suo appartamento, che si trovava a circa quindici minuti a piedi dal punto in cui l'aveva trovato. "Non vorrei essere la madre di questo bambino, la sua tata l'ha lasciato da solo", arrivando nel frattempo a destinazione. Per fortuna, all'interno del palazzo era presente una portineria e, una volta appurato con il portiere e una residente che il piccolo vivesse effettivamente lì, è andata via. "Finalmente è tornato a casa, ho l'ansia, è una roba che non si può accettare – ha detto in lacrime l'attrice, per poi aggiungere – mi sono tranquillizzata ora, però sono stati momenti di panico". Soprattuto, Rocca ha sottolineato di aver notato diversi passanti per strada che avevano del tutto ignorato la situazione, lasciando il bambino da solo: "C'è gente menefreghista. Questo bambino piangeva e attraversava la strada, passavano tram, macchine. Alla fine, però, tutto è bene quel che finisce bene".

Le polemiche nei commenti

Sotto il video, postato su Tik Tok il 16 ottobre, Francesca Rocca ha ricevuto migliaia di commenti. L'opinione si è divisa tra chi ha ritenuto inopportuno filmare l'accaduto in un momento così delicato, anche per preservare la privacy del bambino che, forse per errore, l'attrice ha inquadrato di sfuggita per alcuni secondi. C'è chi, invece, crede che Rocca abbia fatto bene a filmare tutto, anche per tutelarsi e avere la prova che il portiere e la residente le avessero effettivamente confermato che il piccolo vivesse lì.