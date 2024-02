Simonetta Columbu è diventata mamma di Enea, l’attrice su social: “Non è stato un parto semplice” L’attrice, divenuta famosa per il ruolo in Che Dio ci aiuti, ha pubblicato diverse foto sui social in cui annuncia la nascita di suo figlio. Non è noto il nome del padre, che Columbu ha mostrato in diverse foto pubbliche senza mai parlare della sua identità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Simonetta Columbu è diventata mamma. L'attrice e regista, che gli spettatori hanno amato nel ruolo della novizia Ginevra che trovava l'amore nel convento di Che Dio ci aiuti, ha annunciato via Instagram la nascita di suo figlio Enea. L'attrice ha pubblicato sui social la foto del figlio nato nelle scorse ore, annunciandolo con queste parole:

Benvenuto al mondo amore mio,

amore nostro.

Enea.

Non è stato un parto semplice anzi, è stata un’esperienza molto dura ma appena ho preso te tra le mie braccia, appena il mio sguardo ha incrociato i tuoi occhi, ho capito il senso di ogni cosa.

Il senso della mia e nostra vita, sei tu. Tuoi per sempre, Mamma e Papà.

Non si conosce il nome del padre del bambino

Almeno per ora il nome del papà e compagno di Simonetta Columbuu è rimasto top secret, così come non si sa quando i due si siano conosciuti. Nei post varii pubblicati sui social dall'attrice negli ultimi mesi anche alcune foto insieme al suo compagno, di cui però non specifica mai il nome, non rilasciando informazioni chiare sulla sua identità.

Chi è Simonetta Columbu, attrice e regista

Simonetta Columbu oltre a essere un'attrice, è anche una regista. Lo scorso anno, ha diretto il suo primo progetto, un documentario intitolato Gli Ospiti, nel quale ha raccontato sogni e speranze dei pazienti di una comunità in Sardegna. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, aveva parlato del momento in salita vissuto prima che la sua passione diventasse un lavoro:

Non è bello solo il traguardo, ma tutto il percorso. Era un periodo di grandi difficoltà, la mia passione non era ancora un lavoro. Per diversi anni ho fatto la cameriera in un locale però anche quell'esperienza l'ho fatta con impegno ed energia. Ogni lavoro, se lo fai senza scetticismo e credendoci, può fortificare e regalare soddisfazioni. Mettersi alla prova è importante. I momenti di difficoltà ci permettono di passare dall'essere bambine all'essere donne.