Simona Ventura furiosa per il volo cancellato all’ultimo minuto: “È una vergogna, mi farò sentire” Simona Ventura racconta particolarmente infastidita cosa le è accaduto nelle ultime ore. Il suo volo è stato cancellato pochi minuti prima che i passeggeri, dopo quattro ore di attesa, fossero pronti per salire sull’aereo.

A cura di Ilaria Costabile

Spiacevole evento quello che ha dovuto fronteggiare Simona Ventura nel pomeriggio di martedì 21 giugno 2022 all'aeroporto di Capodichino, a Napoli, dove in procinto di partire si è vista cancellare improvvisamente il suo volo. La conduttrice ha ripreso prontamente gli attimi salienti dell'accaduto, lamentandosi su Instagram del fatto che la compagnia non avesse dato il minimo preavviso per questa cancellazione e che i passeggeri, circa trecento persone, fossero in attesa già da quattro lunghe ore.

Cosa è successo a Simona Ventura

"Abbiamo l'aereo davanti agli occhi e non ci fanno salire, ma veramente? Ma stiamo scherzando?" è con queste parole che Simona Ventura inizia il suo racconto, tra lo sgomento e la rabbia per l'imprevisto, che l'ha costretta a posticipare la sua partenza. Un evento spiacevole che non trova alcuna spiegazione, dal momento che la conduttrice riceve in risposta un titubante "Non lo so", da uno degli operatori presenti sulla pista di decollo, al quale chiede delucidazioni in merito all'accaduto. La compagnia in questione è la Wizz Air e la conduttrice invita i suoi follower a stare attenti: "Siamo qua da quattro ore. Capito le compagnie low cost? Dovrebbero fare il loro dovere perché noi paghiamo. Occhio a questa compagnia". Anche il compagno, Giovanni Terzi, sembra essere piuttosto infastidito e impazientito dall'accaduto e lo si sente dire: "È proprio una presa per il c**o, l'aereo è qui, perché non ci fanno salire".

La protesta della conduttrice

Seguendo le indicazioni fornite dal personale, quindi, Simona Ventura e Giovanni Terzi sono stati costretti a lasciare la pista per poi dirigersi all'ingresso dell'aeroporto dove hanno potuto recuperare i bagagli: "Siamo qui, in fila per il taxi, almeno abbiamo preso le valigie, ripartiremo domani mattina" spiega la conduttrice. Furiosa per l'accaduto, però, non esita a sottolineare come nei prossimi giorni continuerà a protestare contro quella che ha definito "un'ingiustizia", che ha causato un disagio a lei ed altri viaggiatori.