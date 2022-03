Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: le rare foto con i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono stati parazzati dal settimanale Chi nel corso di un soggiorno a Portofino, in compagnia dei figli. Tra sorrisi, coccole e l’abbraccio della piccola Sofia Valentina a Peluche, il cane di Striscia la Notizia, che la mamma le ha regalato.

A cura di Daniela Seclì

Pier Silvio Berlusconi bacia teneramente Silvia Toffanin. Fonte: Chi

Gli scatti che ritraggono Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi insieme sono rari. La coppia si è sempre tenuta lontana dalla luce dei riflettori, anche per proteggere i figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Altrettanto rare sono le dichiarazioni rilasciate sulla loro storia d'amore. In queste ore, tuttavia, la conduttrice e l'imprenditore sono stati paparazzati e le foto sono finite sul settimanale Chi, restituendo un delizioso ritratto di famiglia.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: le foto del soggiorno a Portofino con i figli

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin Fonte: Chi

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, insieme ai figli Lorenzo Mattia nato nel 2010 e Sofia Valentina nata nel 2015, si sono concessi un soggiorno a Portofino. Negli scatti pubblicati dal settimanale Chi, Berlusconi abbraccia Toffanin, mentre il figlio scatta loro una foto. In un'altra immagine, i quattro sono seduti a un tavolino in riva al mare e Pier Silvio scoppia a ridere, mentre gioca con la sua compagna. I due bambini, invece, sembrano guardare in direzione dei paparazzi. Intanto, la piccola Sofia Valentina stringe tra le mani un peluche che molti spettatori di Canale5 non faranno fatica a riconoscere.

Toffanin regala alla figlia Sofia Valentina il cane di peluche di Striscia la Notizia

La famiglia Berlusconi – Toffanin a Portofino Fonte: Chi

Sofia Valentina, che oggi ha sei anni, ha seguito con grande interesse l'esperienza della madre dietro al bancone di Striscia la Notizia. Così, è stata felicissima quando la madre le ha regalato il cagnolino di peluche che era sul bancone del tg satirico. Sofia Valentina, immortalata a Portofino con la sua famiglia, porta con sé proprio il pupazzetto e lo stringe tra le braccia contenta. Sul settimanale Chi si legge:

"Prima del commiato dal pubblico di Striscia la Notizia, Silvia ha chiesto solo una cosa: di poter portare con sé il cagnolino che l'amico Greggio le aveva fatto trovare come portafortuna sul bancone la sera dell'esordio: "Lo posso regalare ai miei bambini?" ha chiesto. E quando Silvia è entrata in casa con Peluche (questo il nome dato al pupazzetto, ndr), la piccola Sofia Valentina aveva negli occhi la felicità: da quel momento non si è più separata da lui".