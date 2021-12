“Siete degli sciacalli”, lo sfogo dell’ultima compagna di Paolo Calissano Dopo la morte di Paolo Calissano, l’ultima compagna si sfoga su Instagram: “Siete degli sciacalli! Lasciatelo in pace almeno ora!”.

"Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso". È il messaggio lapidario di Fabiana Palese, l'ultima compagna accreditata di Paolo Calissano, il divo della fiction trovato morto nella notte tra il 30 e il 31 dicembre. Gli inquirenti ipotizzano un mix letale di farmaci. Ma la compagna di Paolo Calissano non ci sta e pochi minuti fa ha urlato su Instagram il suo dolore: "Lasciatelo in pace".

Chi è Fabiana Palese, l'ultima compagna di Paolo Calissano

Estetista specializzata, nata nel 1978, Fabiana Palese gestisce un B&B – Fabiola's Home – situato nel Quartiere Prati, a due passi da Piazza San Pietro. Su Instagram, sono tanti i momenti intensi che Paolo Calissano e Fabiana Palese hanno condiviso insieme, a dimostrazione di una vita che l'attore stava cercando di riprendere, lontano dai riflettori e dal clamore mediatico. La vita di Paolo Calissano è stata a metà costellata dal successo e dal dolore e con la sua ultima compagna sembrava stesse ricominciando semplicemente a vivere.