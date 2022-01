Stefania Orlando, cugina dell’ex compagna di Paolo Calissano: “È devastata” Ospite de La Vita in Diretta, Stefania Orlando ha parlato dello stato d’animo di sua cugina, Fabiola Palese, ultima compagna di Paolo Calissano che lo ha trovato senza vita il 30 dicembre.

A cura di Andrea Parrella

Si continua a parlare della triste scomparsa di Paolo Calissano, l'attore trovato morto nella sua casa il 30 dicembre scorso, in circostanze sulle quali sono ancora in corso delle indagini. A ritrovare il corpo dell'attore senza vita è stata Fabiola Palese, l'ultima compagna di Paolo Calissano, che nonostante la fine della relazione aveva conservato con lui un ottimo rapporto, al punto tale da entrare ancora in casa. Dopo diverse ore senza risposta al cellulare di Calissano, poi trovato spento proprio nell'abitazione, ha deciso di andare a verificare le sue condizioni, trovandolo senza vita.

Le parole di Stefania Orlando a La Vita in diretta

A parlare di lei in queste ore è stata Stefania Orlando, che ospite de La Vita in Diretta ha raccontato lo stato d'animo della donna, ascoltata dalle autorità nelle scorse ore per fare chiarezza sulla vicenda: "Fabiola è devastata dal dolore ed ha anche qualche senso di colpa che per me non dovrebbe avere. Erano rimasti vicini anche quando si erano lasciati. Sono molto contenta che le persone che hanno lavorato con lui abbiano scritto di lui cose molto belle, era una persona splendida".

Il rapporto di Stefania Orlando con Paolo Calissano

Nei giorni scorsi Stefania Orlando aveva già parlato del suo rapporto personale con Paolo Calissano, che aveva appunto conosciuto in contesti familiari in varie circostanze: "Io l'ho conosciuto da un punto di vista personale, era uno di famiglia e con noi aveva condiviso tanti momenti privati, intimi: comunioni, Natali, era stato al mio matrimonio. Era una persona sensibile, generosa, fragile come molti di noi". E aveva aggiunto: