Si filma a 240 km orari in moto e posta il video su Instagram: è Armando Incarnato di Uomini e Donne Corre a 240 chilometri orari a bordo della sua moto e poi posta il video su Instagram. Il protagonista del filmato che ha fatto discutere è Armando Incarnato del trono over di Uomini e Donne.

A cura di Stefania Rocco

Una moto lanciata a folle velocità, fino a 240 chilometri orari. A bordo c’è un uomo che riprende il contachilometri e poi rivolge la telecamere verso se stesso per mostrare il viso. Il protagonista del filmato è Armando Incarnato, protagonista del torno over di Uomini e Donne. È stato lui stesso a caricare sul suo profilo Instagram il filmato in questione, un filmato che ha comprensibilmente provocato sconcerto. “Mi auguro sia tutto finto”, commenta un utente e l’uomo conferma si tratterebbe di una finzione. Ma quando gli fanno notare l’assurdità di esibirsi in una bravata del genere, per poi caricare il filmato sui social, l’uomo perde le staffe. “Ma non vai al mare?”, chiede provocatorio all’utente che lo redarguisce.

Armando Incarnato dopo la bravata: “Siete dei falliti”

Additato per avere realizzato e poi postato un contenuto simile, Armando ha replicato alle critiche con la stessa irruenza dimostrata in più occasioni a Uomini e Donne. Nessun tentativo di scuse, nemmeno l’ombra di un passo indietro. L’uomo, anzi, affonda: “Vi sentite in diritto di giudicare, offendere, minacciare e addirittura augurare la morte; di sentenziare sui figli, sulla famiglia e su tutto quello che ho. Il fatto che io sia in un contesto televisivo non vi consente tutto questo schifo, vergognatevi falliti del ca**o! Ps: ma chi ca**o siete!”.

Chi è Armando Incarnato

Protagonista del trono over di Uomini e Donne da diverse stagioni, Incarnato è diventato popolare grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi. Non ha ancora trovato una compagna in trasmissione sebbene siano decine le donne frequentate in questi anni. Proprio per questo, in più occasioni, l’uomo è stato accusato di utilizzare il dating show come una sorta di vetrina personale che appaghi il suo desiderio di apparire. Diversamente, gli è stato contestato, avrebbe probabilmente approfittato delle decine di conoscenze inanellate per trovare una donna con la quale abbandonare il programma. Più volte, inoltre, Armando è stato accusato di avere solo finto di essere single. Illazioni che l’uomo ha sempre respinto, dichiarando che se avesse trovato la donna giusta avrebbe abbandonato il programma senza battere ciglio. Cosa che, per il momento, non è ancora avvenuta.