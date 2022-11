Shawn Mendes innamorato di Jocelyne Miranda, di 26 anni più vecchia Shawn Mendes avrebbe trovato una nuova fiamma, molto più grande di lei. Secondo i rumors, è Jocelyne Miranda.

Dopo Camila Cabello, Shawn Mendes avrebbe trovato una nuova fiamma, molto più grande di lei. Secondo i rumors, è Jocelyne Miranda, con cui è stato paparazzato, ma anche fotografato nel dietro le quinte dei suoi concerti. Lei è già famosa: è la storica chiropratica delle star del mondo dell'entertainment. La coppia è stata vista assieme al mercato dei coltivatori di West Hollywood.

La strana coppia: lui è piccolo di 26 anni

Shawn Mendes e Jocelyne Miranda sono stati già fotografati in precedenza, l'occasione era al South Beverly Grill di Los Angeles. Una strana coppia, lui è piccolo di lei di 26 anni. Il gossip ormai impazza, ma la coppia non ha ancora confermato questa nuova relazione. Tra gli indizi che spingono verso una relazione tra i due, i messaggi social che si scambiano pubblicamente. Interazioni abbastanza palesi: "Sono molto orgogliosa di te". Anche i commenti dei fan sono stati sottolineati: "Perché questa ragazza sta toccando il petto nudo dell’uomo di Camila?", aveva scritto una fan. Shawn Mendes, al tempo, era infatti ancora fidanzato con Camila Cabello, quando spuntò per la prima volta una foto con Jocelyne Miranda. La Miranda non si perse d'animo e rispose: "Perché sono la sua dottoressa e grande abbastanza per essere sua madre".

Chi è Jocelyne Miranda

Jocelyne Miranda è molto nota tra gli addetti ai lavori statunitensi. Di cosa si occupa? Ha esperienza ventennale tra biomeccanica, biodinamica e campo dei tessuti molli. Ha un curriculum abbastanza ricco, soprattutto in relazione alle collaborazioni. Tra le star con cui ha lavorato: Kendall Jenner, Justin Timberlake e Justin Bieber. Ovviamente, ha lavorato anche con Shawn Mendes, collaborando con lui lungo tutto il tour 2018/2019, incluso le occasioni speciali del Saturday Night Live, gli AMAs e i VMAs.