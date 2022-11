Funerali Renato Balestra, le lacrime di Milly Carlucci: “Eravamo una famiglia” Folla di amici, parenti e conoscenti ai funerali di Renato Balestra, lo stilista scomparso il 26 novembre a 98 anni. In lacrime l’amica Milly Carlucci: “Era un uomo speciale., eravamo una famiglia”.

A cura di Stefania Rocco

Folla di amici, parenti e conoscenti oggi a Roma per i funerali di Renato Balestra, lo stilista scomparso il 26 novembre a 98 anni. Diversi i personaggi famosi presenti perché legati a Balestra da anni di sincera amicizia. Tra loro Milly Carlucci che, alla fine della cerimonia tenuta nella Chiesta di Santa Maria in Montesanto, a Piazza del Popolo, ha raggiunto il pulpito per leggere la Preghiera degli Artisti. A officiare la cerimonia è stato monsignor Walter Insero a cui si sono affiancati il rettore Monsignor Simeone e don Emiliano, il parroco rimasto accanto a Balestra nei suoi ultimi giorni all’interno della clinica romana in cui era ricoverato. “Renato a 12 anni leggeva Dostoevskij. Fino a poco tempo fa divorava un libro al giorno. Suonava il pianoforte. Viaggiava. Amava la moda ma anche la musica, la pittura, il teatro. Aveva imparato da solo a parlare perfettamente inglese, francese e tedesco. Era un uomo colto, sensibile, generoso, conviviale. Molto ironico. Aveva un grande carisma e amava essere circondato dalla famiglia e dagli amici”, ha ricordato Monsignor Insero. Commossa anche la nipote Sofia Balestra:

Nonostante tutte le storie che mi sono fatta raccontare da lui non era mai abbastanza per me. Volevo vedere con i suoi occhi, sentire con le sue orecchie. Di mio nonno resta il ricordo di un uomo straordinario. Unico per la sua passione e per la curiosità che gli hanno permesso di essere protagonista dell'alta moda italiana nel modo.

La commozione di Milly Carlucci ai funerali di Renato Balestra

A margine della cerimonia, senza trattenere la commozione, Milly Carlucci ha raccontato l’amicizia che la legava allo stilista: “Renato era un uomo speciale. Conoscevo lui e le figlie Fabiana e Federica da quando ero ragazzina. Eravamo una famiglia. Renato ha rappresentato una generazione di uomini di una statura intellettuale, morale, creativa, pazzesca, unica”.

Da Mariotto e Patrizia De Blanck: chi ha partecipato ai funerali di Renato Balestra

Decine i personaggi noti che hanno partecipato ai funerali di Renato Balestra. A sedersi in chiesa tra la folla durante la cerimonia religiosa sono stati, tra gli altri, Guillermo Mariotto, Anna Fendi, Patrizia de Blanck e sua figlia Giada, entrambe molto amiche dello stilista, Marisela Federici, con veletta nera sul capo, Alessandra Canale, Amedeo Goria e Beppe Convertini. A rendere omaggio a Balestra anche il direttore di AltaRoma Adriano Franchi, l'ex ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spatafora e l’assessore alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma Monica Lucarelli.