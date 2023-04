Shawn Mendes e Camila Cabello di nuovo insieme: al Coachella si baciano tra la folla Shawn Mendes e Camila Cabello sarebbero di nuovo una coppia dopo l’annuncio della rottura nel 2021. I due artisti sono stati beccati al Coachella insieme: un fan li ha ripresi mentre, nella folla, si scambiano un tenero bacio.

A cura di Gaia Martino

È passato oltre un anno e mezzo dall'annuncio della loro rottura: nel novembre 2021 Camila Cabello e Shawn Mendes comunicavano ai fan che avevano deciso di interrompere la loro relazione. Sembrava avessero capito che non potevano funzionare come coppia – "L'amore che proviamo l'un l'altra come persone è più forte adesso che mai" aveva scritto lei – ma entrambi potrebbero aver deciso di darsi una seconda chance. Durante lo show al Festival Coachella al quale partecipano numerosi VIP e influencer di tutto il mondo, un presente ha ripreso l'(ex) coppia insieme durante lo show: ballano, sorridono insieme, poi si scambiano un tenero bacio.

Il video di Camila Cabello e Shawn Mendes insieme al Coachella

Diversi fan li hanno ripresi prima davanti al palco del Coachella mentre ballano e si baciano, poi in un bar, intenti ad ordinare qualcosa al bancone. Camila Cabello e Shawn Mendes sembra non riescano a fare l'uno a meno dell'altra e insieme al Coachella potrebbero aver svelato ai fan la loro decisione di tornare ad essere una coppia.

Si conoscevano da tempo quando, nel giugno 2020, decisero di uscire allo scoperto annunciando al mondo che la loro amicizia si era trasformata in qualcosa di più. Poi tornarono ad essere amici nel 2021, ma qualcosa li terrebbe ancora vicini: con i baci in pubblico confermerebbero che a unirli è un sentimento d'amore.

Shawn Mendes e il gossip con Jocelyne Miranda dopo Camila Cabello

Dopo la rottura da Camila Cabello Shawn Mendes, secondo i rumors, si stava consolando tra le braccia di Jocelyne Miranda, chiropratica delle star del mondo dell'entertainment 26 anni più grande di lui. Il gossip li vedeva insieme come coppia sebbene nessuno dei due abbia mai confermato o smentito la relazione. Tre giorni fa l'ultima foto che li vede vicini, scattata dai paparazzi.