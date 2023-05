Scarlet Johannson racconta la reazione dopo l’incidente di Jeremy Renner: “Non sapevo se l’avrei rivisto” Scarlet Johansson è molto legata a Jeremy Renner, come testimoniano anche le sue parole rilasciate a Variety: “Onestamente ero così fottutamente felice di vederlo. Non sapevo se l’avrei mai più rivisto”.

Scarlet Johansson e Jeremy Renner sono grandi amici. Soprattutto amanti nella finzione scenica: i loro personaggi nell'universo Marvel, quelli di Black Widow e di Occhio di Falco sono infatti legati sentimentalmente. L'attrice ha raccontato di averlo rivisto insieme a Chris Evans (lo storico Captain America) per la prima volta il mese scorso dopo il brutale incidente che ha coinvolto l'attore, rimasto schiacciato da un gatto delle nevi di sette tonnellate fratturandosi più di 30 osse e subendo un trauma toracico mentre cercava di salvare suo nipote,

Le parole di Scarlet Johansson

Scarlet Johansson è molto legata a Jeremy Renner, come testimoniano anche le sue parole rilasciate a Variety: “Onestamente ero così fottutamente felice di vederlo. Non sapevo se l'avrei mai più rivisto. Non solo vederlo di nuovo mi ha fatto piacere, ma vederlo prosperare, crescere in uno spazio così straordinario, anche mentalmente. È una persona molto spirituale in generale e una persona molto piena di sentimento. E puoi vederlo anche nel suo lavoro. Arriva. C'è una tale profondità in lui. Ed ero così felice di vedere che è ancora così pieno di vita e luce, ed è anche divertente. Abbiamo riso un sacco." L'attrice ha parlato a Variety in una lunga intervista che ripercorre i suoi trent'anni di carriera, più di dieci trascorsi come supereroina della Marvel. C'è stata ovviamente anche l'occasione di parlare del suo ultimo film con Wes Anderson, "Asteroid City", che sarà presto presentato al Festival di Cannes.

La guarigione di Jeremy Renner è stata straordinaria

Per fortuna, le condizioni di Jeremy Renner sono migliorate in maniera esponenziale ed è stato quasi incredibile. Una guarigione costante al punto che ha potuto prendere parte personalmente alla première della docu-serie "Rennervations" su Disney+.