Jeremy Renner torna in una nuova serie dopo l’incidente: “Rennervations” Rennervations debutta il 12 aprile su Disney+: è la prima serie tv con Jeremy Renner dopo il brutto incidente e racconta della sua passione per il restauro dei veicoli.

Jeremy Renner è pronto a tornare in piattaforma con una nuova serie Disney+. È la prima volta dopo l'incidente che lo ha costretto a una lunga riabilitazione. La serie è stata girata prima che l'attore è rimasto schiacciato dallo spalaneve, sul vialetto della sua casa in montagna, nel Nevada. Un incidente gravissimo, avvenuto lo scorso gennaio, che gli ha causato la frattura di più di trenta ossa. Questa serie tv mostra la grande passione dell'attore per il restauro dei veicoli e per la solidarietà all'interno delle comunità locali. Il debutto è previsto per il 12 aprile su Disney+ .

La nuova serie di Jeremy Renner

Rennervations è una serie nella quale l'attore, insieme a un gruppo di esperti costruttori, usa le sue abilità nel restauro di veicoli dismessi. Una completa ricostruzione al servizio delle comunità di tutto il mondo.

Ho intrapreso questo percorso ormai da molti anni e ho iniziato nella mia comunità costruendo veicoli per le persone bisognose. Ma qualche anno fa ho pensato: ‘Come posso fare per aumentare il mio impegno e creare un impatto più grande su un’intera comunità?’, e questo è ciò che fa questo show. È una delle mie più grandi passioni, una forza trainante per la mia guarigione e non vedo l’ora che tutti possano guardarlo.

Rennervations debutta il 12 aprile, in esclusiva mondiale, sulla piattaforma Disney+. La serie porterà Jeremy Renner in giro per il mondo: da Reno, sua città natale, fino a Chicago. Poi Cabo San Lucas, in Messico, fino a Rajasthan, in India.

Il messaggio del nipotino

Jeremy Renner ha condiviso una nota scritta dal suo nipotino Auggie: “Sono molto fortunato perché mio zio è Occhio di Falco (che è uno degli Avengers). Sono anche molto fortunato che mio zio sia vivo dopo il suo incidente”. La stella della Marvel ha scritto: "Ti voglio bene, mio ometto. Ti voglio bene, Auggie".