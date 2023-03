Jeremy Renner cammina dopo l’incidente, il video pubblicato sui social Jeremy Renner ha pubblicato sui social un video in cui è ripreso mentre è intento a camminare, in uno dei suoi allenamenti per riprendere le forze dopo il terribile incidente di cui è stato vittima lo scorso gennaio.

A cura di Ilaria Costabile

Jeremy Renner sta recuperando pian piano le sue forze, dopo l'incidente di cui è stato vittima lo scorso gennaio, l'attore americano si sta sottoponendo a sedute intensive di riabilitazione, e ha pubblicato sui social un video in cui cammina all'interno di un tapis-roulant anti-gravitazionale per fare in modo che il suo peso corporeo sia più leggero.

Il video della camminata sui social

Nel video si sente l'attore descrivere cosa sta facendo, ovvero "l'intero movimento della camminata", evidenziando che nel muoversi avverte soltanto "il 40% del peso" del suo corpo. Un metodo che permette così al divo di rimettersi in sesto facendo meno fatica e recuperando pienamente la sua mobilità che, almeno subito dopo l'incidente, sembrava essere seriamente compromessa. Invece, da quando è rientrato a casa, Renner sta compiendo piccoli ma continui progressi che gli stanno consentendo di riprendere in mano la sua vita e, magari, con le dovute precauzioni riprendere quanto prima a lavorare, tornando sul set. Già da qualche tempo, il volto di Avengers, aveva pubblicato il video dei suoi allenamenti sui social.

La nuova serie tv dopo l'incidente

Nel frattempo, il 12 aprile, su Disney Plus arriva una nuova serie che ha come protagonista proprio l'attore e dal titolo "Rennervations" dove si racconta la passione del divo per il restauro dei veicoli, insieme alla solidarietà che si instaura nelle piccole comunità locali, girando per il mondo, partendo dalla sua città natale Reno, in Nevada. Il caso ha voluto che sia stato proprio un veicolo di notevoli dimensioni, uno spalaneve, la causa del gravissimo incidente di cui è stato vittima lo scorso 3 gennaio e a seguito del quale ha riportato delle fratture con quasi trenta ossa rotte ed è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici. Dopo un lungo periodo di degenza in ospedale, con le condizioni di salute stabilizzate, è rientrato a casa, dove giorno dopo giorno sta lavorando per recuperare tutte le forze.