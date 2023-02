Jeremy Renner si allena e recupera le forze dopo l’incidente con lo spazzaneve: “A ogni costo” Jeremy Renner sta recuperando le forze dopo essere stato schiacciato da uno spazzaneve. Sul suo profilo Instagram, ha condiviso il video un breve video della riabilitazione, mostrando come sta procedendo. “A ogni costo”, è la frase che si legge durante l’allenamento.

A cura di Elisabetta Murina

Jeremy Renner sta recuperando le forze dopo essere stato schiacciato da uno spazzaneve per evitare che il nipote venisse travolto. Da circa un mese l'attore è tornato a casa dall'ospedale e per la prima volta condivide tra le sue storie Instagram un breve video della riabilitazione.

Il recupero di Jeremy Renner dopo l'incidente

Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, circa un mese fa, Jeremy Renner sta facendo fisioterapia a casa. L'incidente ha messo a rischio la sua vita, provocandogli la frattura di 30 ossa e facendo collassare la parte destra del suo petto. Inizialmente gli era stato detto che ci sarebbero voluti anni prima di recuperare completamente, ma ora il percorso sembra procedere per la direzione giusta. E, non a caso, la frase che ha scelto di condividere insieme al suo allenamento sulla cyclette è "A ogni costo" (Whatever it takes). Poi, sempre tra le storie Instagram, la foto di un libro che sta leggendo sdraiato sul divano, in cui fa sapere che si sta occupando anche alla sua salute mentale, dedicandosi alle sue passioni.

La dinamica dell'incidente con lo spazzaneve

A inizio gennaio, Jeremy Renner è stato travolto da uno spazzaneve dal peso superiore ai seimila chili nel tentativo di salvare il nipote. Secondo la dinamica ricostruita dalla CNN, l'attore avrebbe usato il mezzo per liberare l'auto del nipote rimasta bloccata nella neve. Quando però lo spazzaneve ha iniziato a scivolare, lui sarebbe saltato fuori dalla cabina senza azionare il freno di emergenza. Le sue condizioni di salute sono apparse fin da subito piuttosto gravi: trasportato subito in ospedale, ha riscontrato la frattura di 30 ossa e, pare anche una parte del petto collassata. Dopo un periodo in terapia intensiva è stato dimesso e ora si sta dedicando alla riabilitazione a casa, come mostrano appunto il video sui social.