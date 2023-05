Come stanno Harry e Meghan dopo l’incidente: “Molto scossi, la mamma è terrorizzata” Harry, Meghan e Doria Ragland, madre della duchessa del Sussex, sono “ancora molto turbati” dopo essere rimasti coinvolti in un incidente d’auto mentre erano inseguiti dai paparazzi. “Erano terrorizzati”, riferisce US Weekly.

A cura di Elisabetta Murina

Harry, Meghan e Doria Ragland, madre della duchessa del Sussex, sono ancora sconvolti dopo l'incidente d'auto nel quale sono rimasti coinvolti mentre, in taxi, venivano inseguiti dai paparazzi. A riferirlo è una fonte al sito Us Weekly, spiegando che: "Tutti sono ancora molto turbati" e che "erano terrorizzati durante l'intero calvario". La coppia reale, spiega l'insider, è stata "inseguita in modo spaventoso" da 12 fotografi, dopo aver lasciato la cerimonia di premiazione dei Women of Vision Awards a NewYork proprio ieri.

La dinamica dell'incidente che ha coinvolto Harry e Meghan

Il principe Harry e sua moglie Meghan sono stati coinvolti in un incidente d'auto mentre si trovavano a bordo di un taxi, preso all'uscita di una serata di gala tenutasi allo Ziefgeld Theatre di Manhattan, nel tentativo di liberarsi dall'inseguimento dei paparazzi. Sulle principali testate estere si parla di "Catastrofe sfiorata", ma la polizia di New York ha fornito qualche aggiornamento in più sull'accaduto, precisando che "non sono stati segnalati scontri, feriti o arresti".

Sui social, pochi minuti dopo la diffusione della notizia, è iniziato a circolare un video dove si vede il taxi sul quale è salita la coppia, insieme alla made di lei. I tre hanno cambiato vettura- prima viaggiavano su un SUV- per cercare di liberarsi dai paparazzi, partiti all'inseguimento e disposti a tutto pur di fotografarli. Nella breve clip si vede una auto partire, seguita da diverse macchine, che si suppone siano della sicurezza.