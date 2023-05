Incidente Harry e Meghan, il video della coppia che sale a bordo del taxi prima dell’inseguimento L’incidente in cui sono rimasti coinvolti Harry, Meghan Markle e la madre di quest’ultima ha tratti ancora sfumati. Sui social circolano video che documentano il momento in cui i tre salgono a bordo di un taxi per allontanarsi dal Ziefgeld Theatre di Manhattan, prima che parta l’inseguimento dei paparazzi.

A cura di Andrea Parrella

C'è grande apprensione per le condizioni di Harry e Meghan, che nelle scorse ore sono rimasti coinvolti in un incidente automobilistico mentre si trovavano a bordo di un taxi nel tentativo di allontanarsi a seguito di una serata di gala tenutasi allo Ziefgeld Theatre di Manhattan. "Catastrofe sfiorata", si legge dai giornali esteri che in queste ore stanno raccontando l'accaduto.

Il video che sta circolando sui social

Come si legge da Page Six, il duca e la duchessa di Sussex sono rimasti "scossi e sconvolti" dopo essere stati coinvolti nell'incidente. Sui social in questi minuti stanno emergendo i primi video che immortalano proprio il momento in cui la coppia, insieme a cui si trovava la madre di Meghan Markle, Doria Ragland, sale a bordo di un taxi seguito dalle auto della sicurezza.

In un video che sta circolando sui social si vede proprio il taxi sul quale i tre sono saliti dopo aver lasciato il SUV a bordo del quale erano montati dopo aver lasciato l'evento. Si tratta dello stesso momento nel quale il principe Harry prova a documentare con il suo cellulare la calca di paparazzi, 12 circa, che iniziano l'inseguimento per fotografarli. Successivamente si vede l'auto partire, con a seguito diverse macchine che si suppone siano della sicurezza. Il taxi si dà alla fuga, ma stando alle ricostruzioni che stanno emergendo in questi minuti, non finisce lì, anzi. Parte un inseguimento che durerà per quasi due ore, durante il quale un fotografo avrebbe colpito un'auto, mentre un altro avrebbe quasi investito un agente della polizia di New York. Dettagli dell'incidente che per la verità sono stati solo descritti da un portavoce della coppia, di cui al momento non ci sono maggiori dettagli né conferme, come sottolinea il sito della BBC nel raccontare la vicenda.

Le condizioni di Harry e Meghan

Al momento non si sa nulla delle condizioni di Harry e Meghan, così come della madre Doria Ragland. La notizia è emersa solo la mattina del 17 maggio (ora americana), con la serata di gala che è andata in scena allo Ziefgeld Theatre di Manhattan la sera precedente.