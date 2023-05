Harry e Meghan coinvolti in un drammatico incidente d’auto inseguiti dai paparazzi Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti in un incidente d’auto mentre erano inseguiti dai paparazzi. In macchina con loro anche la madre di lei.

A cura di Gaia Martino

Il principe Harry e Meghan Markle sono stati coinvolti in un drammatico incidente d'auto. Il portavoce a SkyTg24 ha rivelato la dinamica, spiegando che i due erano inseguiti dai paparazzi prima di schiantarsi: in macchina c'era anche la madre di lei. L'incidente sarebbe avvenuto dopo che Meghan e Harry avevano partecipato ad una cerimonia di premiazione a New York. "Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto sulla strada, pedoni e due agenti del dipartimento di polizia di New York", ha aggiunto il portavoce.