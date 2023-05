Meghan Markle è l’Altra Regina, il primo evento mondano dopo l’incoronazione di Re Carlo III La duchessa del Sussex ha partecipato al suo primo evento pubblico dopo l’incoronazione di Re Carlo III ed è stata eletta “Women of Vision” per la sua “difesa permanente a donne e ragazze” in uno sfarzosissimo gala a New York.

Meghan Markle è sempre al centro del dibattito. La duchessa del Sussex ha ritirato il premio "Woman of Vision" in una sfarzosa serata di gala a New York, esortando le donne e le ragazze a essere "visionarie della propria vita". Le parole di Meghan Markle hanno ricordato quelle che lei e Harry hanno pronunciato al momento di ufficializzare la loro uscita dalla Royal Family. Questo è stato il primo evento pubblico al quale Meghan Markle ha partecipato dopo l'incoronazione di Re Carlo III

Il premio dopo l'incoronazione di Re Carlo III

Grande assente all'incoronazione di Re Carlo III, da quel momento ogni uscita pubblica di Meghan Markle trova spazio sempre più ampio sui giornali, sui tabloid e magazine sociali. La coppia è stata accompagnata all'evento newyorchese dalla madre di lei, Doria Ragland. Nel dettaglio, nel corso dell'evento a cui è stata invitata – il cinquantesimo anniversario della Ms Foundation for Women – la duchessa nel suo discorso d'accettazione è apparsa molto regale, al punto da poterla considerare come L'Altra Regina:

Non è mai troppo tardi per iniziare. Potete essere i visionari della vostra stessa vita. Potete istituire un percorso in cui ciò che ripeti nei tuoi atti quotidiani sono la gentilezza, la difesa, la grazia, la correttezza. Valori che saranno riconosciuti alla prossima ondata di donne, giovani e meno giovani, che sceglieranno anche momenti come questo per unirsi al grande movimento e realizzare la visione di un mondo equo.

Il ritorno di Meghan Markle

Dopo il grande clamore e la grande attenzione mediatica tutta spostata su Londra e sull'incoronazione di Re Carlo III, c'è stato un grandissimo ritorno dell'immagine di Meghan Markle. La prima uscita di Meghan e di Harry è apparsa su tutti i giornali: appuntamento a un sushi bar con Cameron Diaz e Gwyneth Paltrow per parlare di future produzioni insieme. Con loro c'erano anche Benji Madden e Brad Falchuk, rispettivi mariti delle stelle di Hollywood.