Sarah Snook di Succession è diventata mamma per la prima volta: “La mia vita è cambiata” Sarah Snook di Succession è diventata mamma per la prima volta. Con un post su Instagram in cui ringrazia i colleghi e la produzione della serie tv di successo che la vede protagonista ha comunicato la lieta notizia: “La mia vita è cambiata di nuovo”.

A cura di Gaia Martino

Sarah Snook è diventata mamma. L'attrice, star di Succession, con un post su Instagram ha annunciato la nascita del primo figlio con il marito Dave Lawson condividendo l'immagine di padre e figlio mentre guardano il finale della serie tv che la vede protagonista. "Difficile esprimere cosa significa per me questo spettacolo", le parole.

L'emozione di Sarah Snook mamma per la prima volta

"È difficile esprimere ciò che questo spettacolo ha significato per me. I posti in cui sono andata, gli immensi talenti con cui ho potuto lavorare. Mi spezza il cuore sapere che è tutto finito. Ma il mio cuore doveva essere così pieno di tutti i ricordi, i bei momenti, le sfide e i trionfi, per essere in grado di spezzarsi del tutto… quindi questo mi rende grata": così l'attrice Sarah Snook inizia il suo lungo discorso su Instagram, riferendosi alla serie televisiva Succession che la vede protagonista, giunta al finale. "Aver avuto la fortuna di partecipare a questa folle avventura di uno show sarà un punto culminante della mia carriera, che senza dubbio sarà difficile da superare. Sono molto, molto orgogliosa e onorata dal duro lavoro di tutti, stagione dopo stagione: abbiamo tutti fissato il livello massimo per gli altri, poi lo abbiamo superato e abbiamo brillato, in ogni ambito. Le amicizie, i copioni, le location, le battute, le mattine presto, i cambiamenti dell'ultimo minuto, tutti gli alti e i bassi: Mi mancherà tutto questo. Le persone di questo show sono un gruppo di talento e sono orgoglioso di aver lavorato al loro fianco, ma sono le persone quelle che mi mancheranno di più", ha continuato. Solo infine ha rivelato che la sua vita è cambiata di nuovo. È nato il primo figlio con il marito Dave Lawson: