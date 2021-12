Sarah Jessica Parker sulle accuse di violenza sessuale a Chris Noth: “Come se fosse morto due volte” Sarah Jessica Parker torna a parlare delle accuse di violenza sessuale che sono state mosse a Chris Noth poco prima dell’uscita del revival di Sex And The City, And Just Like That, dove lei interpreta sempre il personaggio di Carrie e lui quello di Mr.Big.

A cura di Elisabetta Murina

Le accuse di violenza sessuale contro Chris Noth hanno scosso tutto il cast di And Just Like That, il revival di Sex and the City. A denunciare l'attore, che nella serie interpreta il personaggio di Mr.Big, sono state un totale di quattro donne, che hanno parlato di abusi e minacce per il loro futuro professionale. Le protagoniste dei nuovi episodi, Cynthia Nixon (Miranda), Kristin Davis (Charlotte) e Sarah Jessica Parker (Carrie), si sono espresse sulla vicenda attraverso un comunicato stampa condiviso sui loro profili social. Ora, come fa sapere una fonte a Us Weekly, Sarah Jessica Parker torna a commentare la situazione: "É come se fosse morto due volte".

Le dichiarazioni di Sarah Jessica Parker

Un insider ha fatto sapere a Us Weekly che Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw in And Just Like That, sarebbe "furiosa" e con il "cuore spezzato" in seguito alle accuse mosse nei confronti di Chris Noth. Nel revival, il suo personaggio viene stroncato da un infarto nel primo episodio, per questo la fonte spiega che "per Sarah Jessica Parker è come se fosse morto due volte", riferendosi alla recente vicenda sul suo conto. La rabbia dell'attrice sarebbe legata al fatto che è stato gettato fango su tutto il cast della serie e sui loro personaggi: "È furiosa per il fatto che lei e tutti gli altri dello show siano stati messi in questa posizione. Non si tratta di soldi, ma della sua eredità. Carrie voleva aiutare le donne, e ora, sotto i suoi occhi, le donne dicono di essere state ferite".

Chris Noth ha smentito le accuse di violenza

In una nota inviata al The Hollywood Reporter, l'attore ha smentito tutte le accuse nei suoi confronti: "Le accuse contro di me fatte da individui che ho incontrato anni, anche decenni fa, sono categoricamente false". Chris Noth si dichiara non colpevole e nega di aver abusato sessualmente delle donne che l'hanno denunciato, spiegando di non aver "oltrepassato il limite" con nessuna di loro. Una delle presunte vittime ha dichiarato che è stato il suo ritorno nei panni di Mr.Big in And Just Like That ad averla convinta ad uscire allo scoperto. Intanto, l'attore è stato sospeso dalla serie The Equalizer, come annunciato dalla CBS, e apparirà solo in un ultimo episodio prima di fermarsi.