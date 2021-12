Le star di Sex and the City rompono il silenzio sulle accuse di violenza contro Chris Noth Dopo le accuse di violenza sessuali che due donne hanno rivolto a Chris Noth, il Mr Big di Sex and the City tre delle protagoniste della serie sono intervenute.

A cura di Redazione Spettacolo

Chris Noth (Ph by Jason Merritt/Getty Images)

Chris Noth, noto al grande pubblico come Mr Big nella serie Sex and the City che aveva tra le protagoniste Sarah Jessica Parker, è stato accusato da due donne di violenza sessuale. Tre delle quattro protagoniste della serie, attualmente su Netflix con il reboot And Just Like That, hanno risposto alle accuse mosse contro il loro ex partner con un comunicato stampa postato sui loro profili social e firmato da Cynthia Nixon, che interpretava Miranda e da Kristin Davis (Charlotte) e, appunto, da Sarah Jessica Parker che interpretava Carrie.

Le attrici in difesa delle donne che accusano Noth

"Siamo profondamente rattristate di venire a conoscenza delle accuse mosse contro Chris Noth – hanno scritto nella nota sui social -. Sosteniamo le donne che si sono fatte avanti e hanno condiviso le loro esperienze dolorose. Sappiamo che deve essere una cosa molto difficile da fare e le elogiamo per questo". Un comunicato, quindi, che ha come centro le donne che hanno sostenuto di aver subito violenza sessuale da parte di Noth. Le due donne hanno accusato l'uomo di averle violentate in un periodo che andava dal 2004 al 2015, quando entrambe le donne avevano circa vent'anni.

Noth nega le accuse

Noth ha negato qualsiasi accusa in una nota inviata all'Hollywood Reporter parlando di falsità nei suoi confronti: "Queste storie potrebbero essere di 30 anni fa o 30 giorni fa, ma no significa sempre no, questa è una linea che non ho superato. Gli incontri sono stati consensuali. Non posso sapere per certo perché queste accuse escono adesso, ma una cosa è certa: non ho aggredito queste donne". Una delle donne che accusa l'attore di violenza ha dichiarato che è stato il ritorno dell'attore nei panni di Mr Big nel sequel di Sex and the City, ovvero "Just Like That", ad averla convincere a uscire allo scoperto. Intanto l'attore è stato sospeso dalla serie The Equalizer, come annunciato dalla CBS, e apparirà solo in un ultimo episodio prima di fermarsi.