Il commento di Cynthia Nixon su Chris Noth tagliato dal finale di And Just Like That Cynthia Nixon, l’interprete di Miranda in “Sex and The City” ha commentato la decisione della HBO di cancellare Chris Noth dal cameo finale di “And Just Like That” dopo le accuse di violenza sessuale degli ultimi mesi.

A cura di Ilaria Costabile

Il revival di Sex and The City, ovvero "And Just Like That", è stato accolto da pubblico e critica in maniera piuttosto favorevole e ha retto piuttosto bene il confronto con la serie originale, dando spazio a nuove possibilità di racconto per le storiche protagoniste: Carrie, Miranda e Charlotte. Dopo l'uscita dei primi episodi, però, la serie è stata travolta dall'interesse mediatico scaturito dalla notizia che Chris Noth, l'interprete di Mr Big nella serie, è stato accusato di violenza sessuale. Dopo l'accaduto i produttori del reboot hanno fatto in modo che l'attore sparisse anche da un cameo finale, e a questo proposito Cynthia Nixon, commenta soddisfatta la decisione della produzione.

Le parole di Cynthia Nixon

Dopo le accuse di abusi e violenza sessuale che hanno colpito Chris Noth, nonostante il suo personaggio fosse effettivamente morto già nel secondo episodio, e quindi non sarebbe più dovuto tornare negli episodi della serie, escluso quello finale in cui compare come ricordo di Carrie, la produzione ha deciso di eliminarlo e Cynthia Nixon, l'attrice che interpreta Miranda ha commentato così la scelta della HBO: "Penso che siamo stati molto fortunati che sia stato possibile apportare tali modifiche", ha detto. "E penso anche che adesso possiamo essere molto orgogliosi del nostro show". Dopo la diffusione della notizia delle accuse, le star della serie avevano rivolto un messaggio di vicinanza alle donne che avevano confessato gli abusi, dissociandosi dal comportamento adottato dal loro collega.

Le accuse a Chris Noth

Chris Noth è stato accusato di abusi e violenza sessuale da due donne, per fatti risalenti al 2004 e al 2015. L'attore si è sempre dichiarato innocente, sottolineando il fatto che i rapporti fossero di natura consensuale e che, quindi, non era stata consumata alcuna violenza. Dopo queste dichiarazioni, però, sono emerse altre testimonianze di donne che negli anni hanno avuto modo di constare come questo comportamento abusante si reiterasse anche su altri set. Una controfigura di "Sex and the City" ha dichiarato di aver assistito in più occasioni ad atteggiamenti poco opportuni del divo. A seguito di queste ulteriori dichiarazioni, Noth è stato allontanato anche da altre serie di cui era protagonista come "The Equalizer".