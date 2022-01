Mr.Big cancellato dal finale di And Just Like That dopo le accuse di molestie sessuali Nel finale di “And Just Like That” sarebbe dovuto esserci l’ormai defunto Mr.Big, per un romantico cameo ideato dagli sceneggiatori della serie. Dopo le accuse di molestie sessuali rivolte a Chris Noth, però, quest’ultimo è stato cancellato.

A cura di Ilaria Costabile

Nel finale di "And Just Like That", il revival di Sex and The City, sarebbe dovuto comparire anche uno dei personaggi più amati dello show, ovvero Mr.Big, che però già nel secondo episodio è stato colpito da un infarto, abbandonando così la serie. Un cameo, quello previsto per Chris Noth, che però è stato cancellato dai produttori del revival dopo che l'attore è stato accusato di molestie sessuali, dopo l'uscita delle prime due puntate dello show.

La scelta dei produttori

Sebbene nel secondo episodio di And Just Like That il personaggio di Mr.Big faccia la sua uscita di scena dopo un intenso allenamento su una cyclette, dando vita ad una delle scene più commoventi della serie, il marito dell'iconica Carrie Bradshaw sarebbe dovuto tornare per un momento nella puntata conclusiva della prima stagione del revival, a cui sarebbe potuta seguire anche una seconda, attualmente in bilico. Nel finale Sarah Jessica Parker, recatasi a Parigi, immagina di ritrovarsi con l'amore della sua vita a Pont des Art di Parigi: un luogo significativo nella storia della coppia, mentre la giornalista è intenta a spargere le ceneri di Big nella Senna. Dopo le accuse di molestie che hanno toccato l'attore, i produttori hanno deciso di tagliare questo cameo, perché stando a quanto riportato su Variety, sarebbe stato davvero insignificante per pensare di lasciarlo.

Chris Noth allontanato anche da altre serie

Le accuse da parte di due donne che, indipendentemente, si sono rivolte alla testata The Hollywood Reporter per raccontare i fatti, risalirebbero al 2004 e al 2015. L'attore ha dichiarato di aver avuto solo rapporti consensuali con entrambe, ma intanto anche altre donne hanno raccontato che Noth avrebbe adottato un atteggiamento poco opportuno sui set degli show di cui è stato protagonista. In seguito alle accuse, quindi, anche la CBS ha deciso di allontanarlo dalla serie "The Equalizer"