And Just Like That, come il personaggio di Stanford Blatch è uscito di scena L’attore Willie Garson che dava il volto a Stanford Blatch avrebbe dovuto comparire nei dieci episodi di And Just Like That, ma la sua scomparsa a settembre 2021 ha fatto modificare i piani agli sceneggiatori che spiegano come hanno fronteggiato questa ingombrante assenza.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i personaggi più amati di Sex and the City c'è senza dubbio quello di Standford Blatch, il migliore amico di Carrie Bradshaw, a cui lei ha fatto anche da testimone al suo matrimonio. Una coppia inseparabile la loro, tanto è vero che non poteva non esserci nel revival della serie, ovvero And Just Like That, comparso in contemporanea con l'America lo scorso 9 dicembre su Sky e Now. Ma, purtroppo, Willie Garson, l'attore che interpretato l'iconico ruolo, è venuto a mancare prima che le riprese della serie fossero totalmente concluse e lo showrunner ha quindi spiegato come ha spiegato al pubblico la sua uscita di scena.

Come è uscito di scena Standford

L'attore, infatti, compare nei primi tre episodi di And Just Like That, ma nel quarto gli autori sono stati costretti a dover inscenare l'addio al suo personaggio. Willie Garson è scomparso lo scorso settembre dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Avrebbe dovuto prendere parte a tutti e dieci gli episodi del revival, ragion per cui gli autori hanno dovuto modificare la sceneggiatura per far fronte a questa perdita improvvisa. Michael Patrick King, showrunner della serie, ha spiegato: "Abbiamo dovuto mettere un po' di toppe per spiegare la sua assenza. Così abbiamo fatto del nostro meglio. Il fatto che Stanford lavorasse come agente per una star di TikTok era già nella trama, quindi lo abbiamo fatto andare in Giappone", la sceneggiatrice Julie Rottenberg ha poi aggiunto "Pensavamo che avremmo avuto più tempo, ma non è stato così. A volte semplicemente la realtà intralcia i piani. So che avrebbe voluto poter finire il suo lavoro, e le cose sono precipitate così velocemente".

Nessuno sapeva della malattia

Nessuno, a parte Sarah Jessica Parker, era a conoscenza della malattia dell'attore, tanto che anche sul set nessuno aveva idea del fatto che stesse già affrontando le cure. L'autrice del revival, poi, una volta usciti gli episodi di And Just Like That ha ricordato Garson, parlando della sua bravura, della sua dedizione al lavoro e aggiungendo: "Per la maggior parte delle scene che vedete nella serie, non avevamo idea che fosse malato. Anzi sembrava molto in forma, era come se fosse nel fiore degli anni. Quindi per noi è ancora più incredibile che non sia qui per godersi questo momento".