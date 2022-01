“And Just Like That è trash”, il like di Kim Cattrall riaccende i dissapori Via Twitter, un utente ha definito “trash” il revival di Sex and the city, And Just Like That. Kim Cattrall, Samantha nella serie, ha messo mi piace a queste parole, sembrando d’accordo con questa opinione.

A cura di Elisabetta Murina

Nel revival di Sex and The City, And Just Like That, tornano le avventure di Carrie, Charlotte e Miranda, a quasi 20 anni dall'ultima volta. Grande assente è Samantha, interpretata da Kim Cattrall, che ha deciso di non prendere parte a questo progetto, ricevendo non poche critiche da parte dei fan. L'attrice è impegnata nello spin off di How I Met Your Mother, uscito il 18 gennaio sulla piattaforma Hulu, al fianco di Hilary Duff. E con una reazione su Twitter potrebbe aver espresso il suo pensiero sul revival di Sex and the City.

La reazione di Kim Cattrall su Twitter

Kim Cattrall ha deciso di chiudere per sempre i rapporti con il mondo di Sex and the City e voltare pagina. L'attrice ha preso parte a How I Met Your Father, lo spin off dell'iconica How I Met your Mother. Via twitter, alcuni fan della serie hanno commentato la notizia. Una di loro, Julia Haws, ha scritto: "Sono così orgogliosa di Kim Cattrall per aver lasciato perdere il trash reboot di Sex and The City e per prendere parte a How I Met Your Father. Lei è meravigliosa e anche Hilary Duff. Se hai 48 minuti da perdere, vai avanti e guarda i primi due episodi… Dovrei persino rivederli prima della settimana prossima. Sfida accettata!"

L'attrice ha messo mi piace a quelle parole, dove è stato citato il suo nome. Probabilmente la sua reazione significa che è d'accordo con la parte in cui il revival di Sex and the City viene esplicitamente definito "trash" , oppure può essere interpretato come un ringraziamento ai complimenti che le sono stati fatti per la partecipazione allo spin off di How I Met Your Mother.

Le polemiche contro And Just Like That

Il revival di Sex and the city è finito al centro delle polemiche ancora prima della sua uscita, che è avvenuta il 9 dicembre su Sky Serie. Oltre a Samantha, la cui assenza è stata giustificata con un viaggio oltreoceano e con alcuni scontri con Sarah Jessica Parker, anche il personaggio di Mr. Big, interpretato da Chris Noth, è finito al centro dell'attenzione. L'attore, infatti, è stato accusato di molestie sessuali da diverse donne proprio poco prima del debutto dei nuovi episodi. In più, in seguito a questa vicenda, il suo personaggio, è stato rimosso dal finale della serie, in cui doveva comparire come un cameo in quanto la sua morte è avvenuta per infarto durante il primo episodio.