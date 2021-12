Samantha De Grenet in ospedale: “Operata al menisco” Samantha De Grenet ha pubblicato su Instagram un breve video che la ritrae in un letto d’ospedale. La conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha subito un’operazione.

A cura di Daniela Seclì

Disavventura per Samantha De Grenet. Il volto televisivo ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha pubblicato un breve video che la ritrae in un letto d'ospedale. Sulla base della canzone di Britney Spears, Oops!… I Did It Again, la cinquantunenne ha mostrato la gamba fasciata a seguito di un intervento. Ma cosa le è successo? E, soprattutto, quali sono le sue attuali condizioni di salute? Come lei stessa ha spiegato, ha subito un'operazione al menisco.

Samantha De Grenet a riposo dopo l'intervento al menisco

Samantha De Grenet, in un post pubblicato su Instagram, ha spiegato di avere subito un intervento al menisco. Dovrà stare a riposo per un po'. Intanto, ha ringraziato tutti coloro che sapevano che sarebbe stata ricoverata in ospedale e, privatamente, le hanno fatto sentire la loro vicinanza e il loro incoraggiamento:

"È anche questa è fatta!!!…Un bacino a tutti e grazie per tutti i messaggi che delicatamente mi avete mandato privatamente…Ora starò buona per un po' e avrò una bella scusa per farmi coccolare. Grazie Dottor Stefano Lovati, oltre che un caro amico sei un professionista straordinario e con te tutta la tua équipe. Sempre con il sorriso. Think positive. Operazione al menisco".

Tanti i commenti di sostegno per Samantha De Grenet

Sotto al post pubblicato da Samantha De Grenet sono piovuti i commenti di amici e colleghi che le hanno espresso vicinanza. Carolina Marconi, Vittorio Brumotti, Angela Melillo, Sabrina Ghio, Antonella Mosetti, Nek e Alessia Ventura, sono solo alcuni di coloro che l'hanno incoraggiata anche solo con dei cuoricini. E c'è chi, come il comico Andrea Pucci, le ha ricordato che è una leonessa e, dunque, non sarà di certo questa sfida ad abbatterla. Dopo un periodo di riposo, Samantha De Grenet tornerà più grintosa che mai.