Sal Da Vinci presto nonno tris, svelato il sesso del bebè in arrivo dalla figlia Anna Chiara Sal Da Vinci diventerà di nuovo nonno: la figlia Anna Chiara Sorrentino e il marito Salvatore Santoro sono in attesa del loro primo figlio, che sarà un maschietto. Il cantante napoletano ha già due nipotini avuti dal figlio Francesco Da Vinci (Sal Jr. e una femminuccia in arrivo).

A cura di Elisabetta Murina

Sal Da Vinci diventerà presto nonno per la seconda volta. La figlia Anna Chiara Sorrentino è in attesa del suo primo bebè e con il caratteristico gender reveal ha annunciato quale sarà il suo sesso. La famiglia del cantante napoletano si allarga ancora una volta: anche il figlio Francesco infatti ha di recente svelato che diventerà padre per la seconda volta di una bambina, dopo il piccolo Sal Jr.

La figlia di Sal Da Vinci aspetta un maschietto

É con il caratteristico gender reveal, la festa organizzata per svelare il sesso del bambino, che Anna Chiara Sorrentino e il marito Salvatore Santoro hanno annunciato che diventeranno presto genitori di un maschietto. Palloncini rosa e azzurri, che all'improvviso si sono colorati solo di azzurro, tra baci e abbracci dei presenti. Per la coppia si tratta del primo figlio e la gioia è tanta, come ha scritto la futura mamma: "Porto in grembo il mio principe azzurro". Anche il padre di Anna Chiara, Sal Da Vinci, ha voluto condividere con loro l'emozione del momento. Il cantante ha ricondiviso il video del gender reveal su Instagram e ha scritto: "Che Gioia! Che Emozione! Che Felicità!". Si tratta per lui del terzo nipotino: il figlio Francesco è padre di un maschietto e con la compagna sta per avere una femminuccia.

Il matrimonio di Anna Chiara Sorrentino e la dedica di Sal Da Vinci

É un momento particolarmente felice nella vita privata di Sal Da Vinci: oltre all'arrivo di due nipotini, lo scorso giugno si è sposata la figlia Anna Chiara, appena 23enne. È stato proprio il cantante napoletano ad averla accompagnata all'altare nel suo giorno speciale e ad aver scritto sui social una dedica alla nuova coppia:

