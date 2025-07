Roberta Scardola mamma bis, l’interprete di Carlotta ne I Cesaroni annuncia la nascita del secondo figlio

Roberta Scardola è diventata mamma per la seconda volta. L'attrice, nota per il suo ruolo di Carlotta ne I Cesaroni (amica di Eva e fidanzata di Walter) ha annunciato la nascita del suo secondo figlio, Ascanio, dopo l'arrivo di Rachele Maria nel 2023. Al suo fianco il compagno Daniele, lontano dal mondo dello spettacolo.

L'annuncio della nascita del secondo figlio

Roberta Scardola ha scelto Instagram per annunciare di essere diventata madre per la seconda volta. Dopo la nascita di Rachele Maria nel 2023, l'attrice ha accolto in famiglia un maschietto, Ascanio, nato lo scorso 16 luglio. "Ascanio, adesso tu", ha scritto ad accompagnare le prime immagini. Le foto ritraggono la neo mamma bis ancora in ospedale e mostrano i primi momenti in cui ha stretto tra le braccia il secondo figlio. Al suo fianco il compagno Daniele, che non l'ha mai lasciata sola e di cui non si conoscono molte informazioni.

La carriera di Roberta Scardola, interprete di Carlotta ne I Cesaroni

Roberta Scardola si è fatta conoscere dal pubblico grazie al suo ruolo di Carlotta nella serie I Cesaroni, amica di Eva e fidanzata storica di Walter (interpretato da Ludovico Fremont). L'attrice ha già fatto sapere che non sarà presente nella nuova stagione delle popolare fiction, le cui riprese sono iniziate nel 2025. Stando a quanto si legge su Instagram, oggi Scardola continua a essere un'attrice ed è anche doppiatrice e ballerina. A giugno, ancora incinta del suo secondogenito, è stata presentatrice del Social World Film Festival, mostra internazionale del cinema sociale, che si è tenuta a Vico Equense, un ruolo che ricopre ormai da diversi anni. Sui social condivide perlopiù scatti della sua famiglia, il compagno Daniele, la prima figlia Rachele Maria e ora anche il neo arrivato Ascanio.