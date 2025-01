video suggerito

Rebecca Loos, ex segretaria di David Beckham: "È stato un amante fantastico. Eravamo molto legati" Rebecca Loos, l'ex assistente di David Beckham quando giocava nel Real Madrid, è tornata nuovamente sul flirt di cui aveva già parlato circa 20 anni fa. I due, infatti, avrebbero avuto una frequentazione che sebbene il calciatore abbia smentito, lei ha riconfermato.

A cura di Ilaria Costabile

Quando David Beckham giocava a Madrid, ed era nel pieno della sua carriera calcistica, fu travolto da uno scandalo, che avrebbe potuto mettere fine al suo matrimonio. La 25enne che, all'epoca dei fatti, era la sua segretaria, raccontò di aver avuto una liaison con lui, trasformando questo gossip in uno dei principali argomenti della stampa scandalistica, e non solo, inglese. A distanza di vent'anni, Rebecca Loos torna a parlare, intervistata da El Mundo, ricordando quel momento e soprattutto senza rinnegare nulla.

Rebecca Loos e il flirt con David Beckham

Loos aveva parlato in maniera molto aperta del suo incontro ravvicinato con Beckham dicendo: "David è un amante fantastico. Andavamo molto d'accordo. Non smettevamo mai di parlare, eravamo davvero legati". Affermazioni riconfermate anche nell'intervista rilasciata alla testata spagnola, a distanza di due decenni, raccontando che il loro primo incontro sarebbe avvenuto nel ristorante della famiglia dell'attore Javier Bardem. L'ex modella racconta anche quali fossero le sue mansioni all'epoca:

Il mio compito era prendermi cura di Victoria, mostrarle Madrid, portarla a fare shopping. Dovevamo assicurarci che le piacesse la città, che si divertisse. Era difficile lavorare per loro, perché tutti avevano bisogno di me.

Beckham si era trasferito nella capitale spagnola, per giocare nel Real Madrid, ma smentì categoricamente che tra lui e Rebecca Loos fosse nata una vera frequentazione. La ragazza, quindi, fu travolta da uno scandalo che, inizialmente, fece fatica a gestire.

Il successo dopo lo scandalo e la nuova vita di Rebecca Loos

Ora Rebecca vive in Norvegia, dove lavora come insegnante di yoga e meditazione, ha un profilo Instagram seguito da 50mila persone e in merito alla pressione mediatica dalla quale fu travolta, ha raccontato di essere riuscita a girarla a suo piacimento. D'altra parte, ammette, che se questa storia non le avesse dato notorietà non avrebbe nemmeno incontrato il suo attuale marito:

La combattente che è in me è venuta fuori e ho deciso di difendermi in un programma televisivo in Inghilterra. Poi ho partecipato a un altro programma, poi a un altro ancora. È stato un effetto domino. Sono finita a fare reality show. Se non fossi diventata famosa, non avrei mai partecipato al programma televisivo in cui ho incontrato mio marito Sven e non avrei avuto i miei adorabili bambini