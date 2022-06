Raimondo Todaro e Nunzio di Amici 21 insieme al mare: “Siamo o no la coppia dell’estate?” Il professore Raimondo Todaro e il ballerino Nunzio Stancapiano di Amici 21 hanno trascorso una giornata al mare insieme in Sicilia, immortalando il tutto con uno scatto ha fatto impazzire i fan: “Siamo o non siamo la coppia dell’estate?”.

A cura di Elisabetta Murina

"Siamo o non siamo la coppia dell'estate?". Recita così l'ironica didascalia che accompagna la foto di due protagonisti della scorsa edizione di Amici, pubblicata oggi sui social. Non si tratta di Albe e Serena o Alex e Cosmay come si potrebbe pensare, ma del professore Raimondo Todaro e del ballerino Nunzio Stancapiano. Cosa ci fanno al mare insieme?

Lo scatto in spiaggia che ha fatto impazzire i fan

Il professore di ballo e il suo ex allievo nel talent hanno pubblicato su Instagram una foto che li ritrae uno accanto all'altro mentre fanno un bagno nelle acque di Fondachello, in Sicilia, terra d'origine di Nunzio. "Siamo o non siamo la coppia dell'estate?", si legge come didascalia dello scatto che ha fatto impazzire i fan, riscuotendo in poco tempo diversi commenti di apprezzamento, come "siete bellissimi" e "sembrate padre e figlio". Tra le storie di Todaro anche un video che mostra tutti i fan che si sono radunati intorno al loro ombrellone in attesa di salutarli o fare una foto, sopratutto con Nunzio.

Il rapporto tra Todaro e Nunzio ad Amici 21

Nel corso dell'ultima edizione di Amici, Raimondo Todaro è stato l'insegnante di Nunzio, in particolare durante la fase del Serale, l'ultima del programma che ha poi portato alla vittoria di Luigi Strangis. Il ballerino è stato eliminato nel corso della settimana puntata e, dopo che ha lasciato la scuola, è nata una piccola polemica sui social per via delle parole pronunciate dal coach. "Ogni tanto ci penso, se fosse entrato a settembre", aveva detto Todaro riferendosi a Nunzio, che è entrato a talent già in corso per sostituire Mattia Zenzola, costretto a lasciare per via di un infortunio. Il tutto era poi stato chiarito ed era tornato il sereno.