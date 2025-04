video suggerito

Piqué e Clara Chía si sono lasciati dopo tre anni: "È colpa di terze persone", poi la smentita Un programma spagnolo ha annunciato la fine della relazione tra Gerard Piqué e Clara Chia "per via di terze pesone". Alcune fonti vicino alla coppia, però, avrebbero smentito la notizia della rottura.

È finita tra Gerard Piqué e Clara Chía. Ad annunciarlo è stata la giornalista Adriana Dorronsor nel programma di Telecinco Vamos a ver. Secondo la trasmissione, la relazione sarebbe terminata dopo tre anni a causa di terze persone e di una crisi degli ultimi mesi. Al momento, però, queste piste non sono state confermate ufficialmente. A smentire la rottura al giornale spagnolo Mundo Deportivo sono state alcune fonti vicine alla coppia.

"Tra Gerard Piqué e Clara Chía è finita per colpa di terze persone"

Il programma di Telecinco Vamos a ver ha annunciato in esclusiva la notizia della rottura tra Gerard Piqué e Clara Chía. Secondo quanto raccontato dalla giornalista Adriana Dorronsor la storia d'amore tra i due, durata tre anni, avrebbe subito una brusca battuta d'arresto per un motivo ben preciso, ma ancora non confermato: "Mi hanno detto che Gerard Piqué e Clara Chía si sono lasciati e sto indagando sui motivi, si parla di terze persone, non è ancora molto chiaro ma negli ultimi mesi si è parlato di una crisi". Nel corso del programma, poi, si è fatto riferimento al rumor secondo il quale il calciatore sarebbe stato avvistato con ragazza in una gelateria di Miami (cosa che aveva dato il via alle voci di una crisi tra loro). Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, però, i due sarebbero ancora una coppia. "Non si sono mai lasciati" le parole di alcune fonti vicino a Gerard Piqué e Clara Chía.

I commenti contro Gerard Piquè dopo la rottura con Shakira

Il primo scatto pubblicato da Gerard Piquè al fianco di Clara Chia aveva scatenato un'ondata di commenti da parte dei follower. In tanti, infatti, speravano in un ritorno di fiamma con Shakira. In un'intervista di un po' di tempo fa, il campione aveva messo in chiaro di non essersi mai pentito di aver lasciato la madre dei suoi figli: "Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso".