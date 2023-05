Piqué rimpiazza Shakira con Clara Chia su Instagram, marea di commenti sotto l’ultima foto con la ex Gerard Piquè pubblica una foto in cui compare abbracciato alla fidanzata Clara Chia Marti. Lo scatto riaccende la polemica dei fan di Shakira che si riversano in massa sull’ultima foto pubblicata dal calciatore insieme alla ex compagna per palesare la propria nostalgia.

A cura di Stefania Rocco

Gerard Piquè pubblica una foto con Clara Chia Marti e riaccende la polemica dei fan di Shakira, sua ex compagna. Il calciatore, ormai da tempo, risulta legato alla compagna 22enne, una scelta che chi era abituato a vederlo insieme alla popstar colombiana non ha ancora digerito. Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, Gerard ha postato una foto scattata insieme alla fidanzara Clara, la seconda che il campione del Barcellona abbia mai postato. Quello scatto, oltre a una valanga di commenti diretti, ha provocato un effetto secondario degno di nota: decine di utenti si sono riversati sotto l’ultima foto con Shakira rimasta sul profilo di Piquè (il campione ne ha cancellate diverse nel corso degli ultimi mesi) per manifestare il proprio dissenso.

I fan e la nostalgia per Shakira, i commenti sotto l’ultima foto

Da tempo, ormai, Piquè ha sfoltito il suo profilo Instagram, cancellando alcune delle foto con la ex compagna. La scelta di postare lo scatto in cui compare abbracciato a Clara ha spinto i follower (sopratutto quelli della sua ex) a riversarsi in massa sotto l’ultima foto Instagram di Piquè in cui compare Shakira. Si tratta di uno scatto che risale al luglio 2021, circa due anni fa. Una foto datata dunque, che racconta una vita diversa rispetto a quella che i due vivono oggi. Ma il tempo trascorso non ha impedito ai fan di utilizzare proprio quel post per palesare fastidio e nostalgia. Decine sono i commenti recenti pubblicati sotto la vecchia foto: messaggi che risalgono perlopiù a meno di 12 ore fa, e che quindi devono essere stati proprio ispirati dall'ultima foto condivisa da Piquè in cui compare vicino alla fidanzata.

Piquè: “Ho fatto quello che volevo per essere felice”

Piquè non è mai arretrato rispetto alla decisione di interrompere la relazione con la sua ex compagna, madre dei suoi due figli, a favore di quella attuale con la giovane Clara. “Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso”, ha dichiarato il campione in una recente intervista. Nessun rimpianto dunque, solo la consapevolezza di avere agito secondo i suoi desideri.