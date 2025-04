video suggerito

Pier Silvio Berlusconi festeggia 56 anni, il messaggio di Silvia Toffanin e dei figli: "Sei un papà meraviglioso" Un messaggio affettuoso di Silvia Toffanin e dei figli dall'account Instagram ufficiale di Verissimo per l'amministratore delegato Mediaset che compie 56 anni: "Grazie per tutto il tuo amore".

Non c'è modo migliore per festeggiare un compleanno. Pier Silvio Berlusconi compie 56 anni e può far festa con un messaggio affettuoso firmato da Silvia Toffanin e dai figli, pubblicato proprio sui canali social di Verissimo. È una tradizione consolidata: un anno fa, infatti, gli auguri della conduttrice proprio durante il programma e la replica social di Pier Silvio. Gli auguri, proprio come un anno fa, sono diventati un episodio virale sui social. In tantissimi hanno sottolineato la professionalità e lo stile di questi auguri.

Gli auguri social della famiglia di Berlusconi

"Caro Pier Silvio, tanti auguri di buon compleanno! Sei un papà meraviglioso. Grazie per tutto il tuo amore. I tuoi Sofia, Lorenzo e Silvia". Con queste parole, accompagnate da una foto dell'amministratore delegato Mediaset, la famiglia ha voluto celebrare pubblicamente il traguardo dei 56 anni dell'imprenditore. Un gesto per nulla insolito. Non è la prima volta che la coppia si fa gli auguri in modo istituzionale, come anticipato in apertura. Un momento di grande dolcezza familiare, che non tradisce la loro conclamata discrezione. È abbastanza risaputo, infatti, che sia Silvia Toffanin che Pier Silvio Berlusconi hanno sempre tenuto un profilo riservato sulla propria vita privata, a dispetto della notorietà.

Una famiglia unita dal 2002

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin sono una coppia consolidata e storica dello spettacolo e del costume italiano. Insieme dal 2002, sono genitori di Lorenzo Mattia, nato nel 2010 e Sofia Valentina, nata nel 2015. La famiglia ha sempre evitato sovraesposizioni mediatiche, scegliendo appunto di vivere lontano dai clamori mondani, a Paraggi, accanto al comune di Portofino. Pier Silvio Berlusconi ha anche una figlia, Lucrezia Vittoria, nel 1990, nata da una relazione precedente con l'imprenditrice Emanuela Mussida.