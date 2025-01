video suggerito

Perché Angelina Jolie è scomparsa dalle scene dopo il divorzio da Brad Pitt: il motivo è straziante L’interpretazione di Maria Callas è stata una vera e propria sfida e Angelina Jolie rivela i motivi che l’hanno tenuta distante dal set per tutto questo tempo. Ovviamente, c’entra il divorzio da Brad Pitt. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo un periodo di assenza dalle scene dovuto al complesso divorzio da Brad Pitt, Angelina Jolie è tornata al cinema nei panni di Maria Callas. L'attrice ha rivelato una profonda connessione emotiva con il personaggio e ha raccontato gli anni difficili del divorzio che l'hanno tenuta per un lungo periodo distante da ciò che ha sempre amato: il set. "Penso che il modo in cui mi sono relazionata a lei potrebbe sorprendere," ha dichiarato l'attrice al magazine OK!. "Non ha spazio nel mondo per essere dolce come lo era veramente e emotivamente aperta come lo era veramente. Penso di condividere la sua vulnerabilità più di ogni altra cosa".

Le parole di Angelina Jolie

L'interpretazione di Maria Callas è stata una vera e propria sfida: "Tutti sanno che ero terribilmente nervosa," ha ammesso la diva, rivelando di aver trascorso sette mesi ad allenarsi prima di pensare di cantare in pubblico. Ma presto ha scoperto di avere un potere nascosto. "Non sono così male come pensavo. Ma, sai, non ci avevo mai davvero provato. Penso che molte persone non l'abbiano fatto, che sia per qualcuno nella tua vita che magari ti ha suggerito che non potevi o semplicemente non hai mai avuto il supporto di qualcuno che ti dicesse che potevi. È stato molto emotivo per me. E poi terrificante. Era terrificante! L'intero processo. Ma che cosa straordinaria da realizzare. Attraversare la tua carriera e poi trovare qualcosa a questo punto della tua vita dove sei terrorizzata come artista. È incredibile. Ho davvero amato cantare. Mi sono sentita trasportata. Ma non ho cantato da allora".

"Ho avuto bisogno di stare a casa"

Un periodo straziante quello del divorzio che l'ha tenuta lontano per anni. Lei ha ammesso il motivo: stare vino alla sua famiglia.

Ad essere onesta, ho avuto bisogno di stare più a casa con la mia famiglia in questi ultimi anni. In quel periodo, forse sono diventata più grata di avere l'opportunità di essere un'artista e recitare; di essere in questo mondo creativo. Sono felice di essere qui e sono grata di essere un'artista in qualsiasi modo, quindi è così che mi sento.

In Maria, Angelina Jolie è diretta da Pablo Larraín. Nel cast anche Pierfrancesco Favino. Il film, uscito in Italia il 31 dicembre 2024, è attualmente a 2.4 milioni di euro incassati per un totale presenze di circa 338mila spettatori.